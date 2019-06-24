24 червня: все що треба знати за сьогодні. Найкращі меми за день

(24.06.2019) Зеленський звільнив ще 3 губернаторів Порошенка, день народження Мессі, ЦВК відмовилося реєструвати кандидатів Саакашвілі. Що цікавого трапилося за сьогодні. Zrada.today підготувала для своїх читачів самі цікаві новини та події в історії, які відбулися в цей день.

Громадянин Китаю намагався вивезти з України 31,5 кг обробленого бурштину. Партія контрабандного бурштину була виявлена в аеропорту «Бориспіль». Під час огляду багажу одного з пасажирів, прикордонники спільно з митниками виявили значну партію бурштину, заховану у двох валізах. Китаєць планував потрапити на рейс до Пекіна. Однак, контрабандний товар йому доведеться залишити в Україні. По даному факту складено протокол за ст. 471 МКУ. Подальші заходи тривають;

Цитата дня:

“Серйозно? Спочатку нас довго не пропускав банк, керівництво якого контролює Порошенко, а зараз нас знімає призначене ним же ЦВК”, – Саакашвілі прокоментував відмову ЦВК у реєстрації членів партії;

Сьогодні, 24 червня, починається Петрів або Апостольський піст. Початок цього першого літнього посту, як зазвичай, припадає на понеділок – 8-й день після Трійці. Апостольський піст не дуже суворий. Зрозуміло, як і в будь-який інший піст, під забороною у цей період м’ясо й м’ясні страви, яйця, молоко і молочні продукти. Зате у певні дні дозволено їсти рибу та страви із неї. Зразкове меню в цей період виглядає так: понеділок — варена їжа без олії; вівторок, четвер, субота — будь-яка пісна їжа з олією, а також риба; середа і п’ятниця — найсуворіші дні посту, рекомендується сухоїдіння; неділя — будь-яка пісна їжа, можна вино. На свято Різдва Іоанна Предтечі, 7 липня, дозволяється риба. Також вимоги посту послаблюють для вагітних жінок і матерів-годувальниць;

Цифра дня 59%

59% росіян вважають, що в СРСР дбали про простих людей;

В курортному містечку Щасливцеве на Херсонщині (Арабатська стрілка) СБУ затримало місцевого чиновника, який вимагав та отримав 30 000$. В таку суму він оцінив сприяння у виділенні трьох земельних ділянок на території Генічеського району.

Хто помер

Сьогодні, 24 червня помер радянський і український актор Андрій Харитонов. Смерть Харитонова наздогнала на 60-му році життя. Причиною смерті артиста став рак шлунку. Останні кілька років Андрій Ігорович мужньо боровся з раком: він переніс шість операцій, але перемогти хворобу йому так і не вдалося. Родичі і друзі Харитонова отримують співчуття у зв’язку з втратою. Актор буде похований у Києві.

Warner Bros спільно з Niantic, яка раніше випустила Pokemon GO, створили нову мобільну гру з технологією доповненої реальності — на цей раз по всесвіту Гаррі Поттера. У додатку Harry Potter: Wizards Unite схожа з Pokemon GO концепція — за сюжетом гравці повинні зберегти таємницю існування чарівного світу в умовах загадкового катаклізму, через якого магічні предмети й істоти раптом стали з’являтися у світі звичайних людей. Користувачі зможуть шукати магічні місця поруч з собою, збирати чарівні артефакти, боротися з дементорами та смертежерами, втихомирювати фантастичних тварин, шукати інгредієнти для зілля.

Факт дня

У Кенії більшу частину населення складають люди до 15 років

В Києві поблизу озера Вирлиця було знайдено тіло розшукуваного 9-річного хлопчика, який пішов брати інтерв‘ю поблизу власного дому. Вбивця зізнався в злочині та дав перші свідчення правоохоронцям. Ним виявився брат вітчима, з яким мешкала матір дитини. На разі, на місці працюють криміналісти. Деталі цієї жахливої події встановлюються.

Дні народження видатних людей

24 червня 1987 році народився Ліонель Мессі, гравець збірної Аргентини з футболу, найкращий футболіст світу 2009—2011 рр.

24 червня у 1988 році народився Павло Чайка, військослужбовець Збройних сил України, лейтенант, повний кавалер ордена «За мужність»

Гірники першої та другої зміни ДП ШУ” Південнодонбаська № 1 відмовилися спускатися в шахту. Вимоги — виплатити заборговану зарплату й повернути 200 млн грн, які підприємству заборгувало Держвуглепост

Цей день в історії

24 червня в 1717 році представники британських масонських лож зібралися в пивній «Гусак і рожен» і заснували Велику ложу Англії — об’єднання всіх лож. Масонство оформився як організований рух. А починалося все з будівництва собору Святого Петра в Лондоні під керівництвом знаменитого архітектора Крістофера Рена

24 червня у 1947 році – вперше офіційно повідомили про НЛО

24 червня у 1941 у трьох тюрмах Львова було розстріляно 2072 особи «з метою прискореного розвантаження тюрем Львівської області від контрреволюційного, кримінально-політичного елемента»

24 червня у 1812 році армія Наполеона, найбільша військова сила Європи, що налічувала до 600 тисяч вояків, перетнула річку Німан і ступила на територію Російської імперії

Найбільша мережа кінотеатрів Грузії Cavea призупинила покази фільмів російською мовою в зв’язку з акціями протесту. Відзначається, що показ російськомовних сеансів (фільмів з російським перекладом) призупинили з 20 червня. У Cavea повідомили, що дане рішення прийняте в зв’язку з подіями, що розвиваються в останні дні. За їх словами, це є проявом солідарності до учасників антиокупаційної акції

Відео дня

Одіозний народний депутат з Блоку Петра Порошенка Олексій Гончаренко зняв для своєї передвиборної кампанії ролик, в якому сплагіатив Зеленського і перейшов на російську мову. Користувачі ютубу негативно поставилися до такої новини, та обматюкали горе-депутата.

Центральна виборча комісія (ЦВК) відмовила у реєстрації кандидатам від партії Саакашвілі “Рух нових сил”. З цього приводу, лідер партії вже встиг звинуватити у відмові Петра Порошенка. “Відтак, розгляд 8 травня на засіданні політради партії “РНС” питань, пов’язаних з участю партії у позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року, не міг бути здійснений”, – заявили у ЦВК. За даними комісії, позачерговий з’їзд “Руху Нових Сил”, що був скликаний 10 червня та на якому було затверджено виборчий список кандидатів “відбулися у порушення вимог статуту цієї партії”. У ЦВК заявили, що копію рішення ЦВК та копію протоколу засідання ради партії “РНС” від 8 травня і протоколу позачергового з’їзду “РНС” від 10 червня надішлють Нацполіції “для здійснення перевірки та у разі необхідності – вжиття передбачених законодавством заходів реагування”.

що відзначають День 24 червня?

День святого Івана Хрестителя (день народження Івана Хрестителя)

Сьогодні, 24 червня, в Києві почалося засідання Священного Синоду Православної церкви України під керівництвом митрополита Єпіфанія. Головною темою зібрання стало відновлення Філаретом УПЦ КП та відмова від томосу. Найцікавіше те, що засідання синоду проходить в будинку митрополита Єпіфанія, що на території Софії Київської.

Долар, Євро, нафта, біткоїн станом на 23 червня

1 € = 29.72₴

1 $ = 26,26₴

1 ₽ = 0.416₴

Нафта = 64,46 $ за барель

1 BTC (біткоїн) = 10 888$

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