Брат і сестра гуляли по канату між хмарочосами Манхеттена

Лияна і Нік славної циркової династії Валленда готувалися до прогулянці над площею Таймс-сквер шість років. Вони подолали 396 метрів за 36 хвилин.
«Якщо ви можете зробити це в Нью-Йорку, ви можете зробити це де завгодно. Так що давайте зробимо це в Нью-Йорку», – сказав 40-річний Нік Валленда, перш ніж вони разом з сестрою почали рух.
Леденить душу шлях
Америка завмерла перед телеекранами, коли недільного ввечері, на заході сонця, Нік і Лияна рушили назустріч один одному. Знизу на них витріщалися тисячі цікавих, які прийшли полоскотати собі нерви.
Експрес-інформація по країні
Сполучені Штати Америки (США) – держава в Північній Америці.
Прапор
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Столиця – Вашингтон
Найбільші міста: Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Майамі, Х’юстон, Філадельфія, Бостон, Фінікс, Сан-Дієго, Даллас
Форма правління – Президентська республіка
Територія – 9 519 431 км2 (4-я в світі)
Населення – 321,26 млн чол. (3-я в світі)
Офіційний мову – американську англійську
Релігія – протестантизм, католицизм
ІЛР – 0,915 (8-я в світі)
ВВП – $17,419 трлн (1-я в світі)
Валюта – долар США
Межують з Канадою, Мексикою
Рівновага брат і сестра утримували з допомогою жердин. Провід був протягнутий з висоти 72 метри на одному будинку – на висоту 79 метрів на іншому. Ширина троса – всього 1,9 сантиметра, тобто, менше товщини великого пальця руки.
Коли брат і сестра зустрілися, Лияна села на провід, щоб брат міг переступити через неї. Цей момент був самим захоплюючим для глядачів. Потім Лияна піднялася і продовжила свій шлях.
Насправді канатоходець Нік Валленда більше переживав не за себе – за сестру. Вона лише нещодавно оговталася після невдалої тренування 2017 року, коли впала з 9-метрової висоти і переламала собі всі кістки на обличчі.
Недільна прогулянка, транслювалася на АВС, стала для 42-річної Лияны самої висотної і тривалої у житті.
Ніку Валленди до подібних подвигів було не звикати. Він шість разів ставав рекордсменом Книги рекордів Гіннеса. У 2012 році він став першим, хто пройшов по канату через Ніагарський водоспад, а в 2014 році пройшов з зав’язаними очима між двома хмарочосами в Чикаго.
Нащадки славного клану канатоходців
У 2013 році місто відмовив Ніку в дозволі пройти по дроту між хмарочосами «Емпайр-Стейт-Білдінг» і «Крайслер». І ось тепер брат з сестрою дочекалися довгожданого дозволу. Їм дозволили цей божевільний трюк за умови, що вони одягнуть ремені безпеки. Правда, за словами Ніка, це тільки додало канатоходцам ваги і додаткового хвилювання.
Їх сім’я відома своїми приголомшливими подвигами, виконаними на запаморочливій висоті без захисних сіток.
Династія Валленда веде початок від предків Ніка і Лияны, циркових артистів з Австро-Угорської імперії. У Сполучених Штатах представники родини влаштувалися і дебютували в 1928 році.
У 1978 році Карл Валленда – прадід Ніка і Лияны – загинув у віці 73 років при спробі прогулятися по проводах в Сан-Хуані (Пуерто-Ріко).
Серед інших канатоходців, підкорили їх місто, жителі Нью-Йорка пам’ятають француза Філіпа Петі, який в 1974 році пройшов по канату між вершинами веж-близнюків колишнього Всесвітнього торгового центру, на висоті 400 метрів.
За матеріалами NDTV
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