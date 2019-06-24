«Саморуйнування ПАРЄ почалося», – заявляє Ар’єв

Президент ПАРЄ Лідіан Марі Паск’є щойно припустилася грубого порушення регламенту: свавільно змінила порядок денний. Про це повідомив народний депутат, член української делегації у ПАРЄ Володимир Ар’єв, і заявив про те, що на його думку саморуйнування ПАРЄ почалося. Повідомляє Zrada.today з посиланням на допис Ар’єва у соцмережі фейсбук.

Народний депутат пише: «У зв’язку з напругою в ПАРЄ перенесли святкування 70 -річчя Ради Європи на осінь. При цьому президент ПАРЄ Лідіан Марі Паск’є щойно припустилася грубого порушення регламенту: свавільно змінила порядок денний, коли голосування показало що не було достатньо голосів (2/3 від присутніх). Такого відвертого нахабства я не пам‘ятаю за всі 6,5 років роботи ПАРЄ. Мало того, Паск’є все визнала після того як я взяв слово і вказав їй на це порушення, але… відмовилася виправляти неправомірні дії!»

Володимир Ар’єв вважає, що саморуйнування ПАРЄ почалося і додає, що українська делегація звернулися до регламентного комітету з вимогою до Паск’є, щоб вона відсторонитися ведення сесії через зафіксований факт нехтування голосуванням делегатів до комітетських висновків.

«Саморуйнування ПАРЄ почалося. Ми звернулися до регламентного комітету і вимагаємо від Паск’є відсторонитися ведення сесії через зафіксований факт нехтування голосуванням делегатів до комітетських висновків. І от зараз побачимо, як європейські принципи діють тоді, коли сильно кортить застосувати політичну доцільність.

Боремося далі. Делегація діє злагоджено» – наголошує член української делегації у ПАРЄ Ар’єв.

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Нагадаємо, що народний депутат України Володимир Ар’єв нещодавно повідомляв про те, що він публічно попросив Зеленського зустрітися з українською делегацію в ПАРЄ, щоб обговорити ситуацію, яка склалася Асамблеї. Однак, як відомо, такої зустрічі не відбулося, через те, що Зеленський проігнорував звернення української делегації.

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