Геращенко: В залі ПАРЄ знову панують методи Аграмонта

В залі ПАРЄ знову запанували методи Аграмонта. Так охарактеризувала нинішню ситуаціє в ПАРЄ народний депутат Україні і член делегації у ПАРЄ Ірина Геращенко. Про це розповідає Zrada.today з посиланням на допис депутатки у соцмережі фейсбук.

Геращенко також пише про те, що раніше відстоювання інтересів України у ПАРЄ підтримував президент і його адміністрація, однак, тепер делегація фактично сама.

«Ми знову бачимо в залі ПАРЄ методи Аграмонта. 5 років нам вдавалося їх відбивати. Боремося і сьогодні. Але…. тоді в наше спільне відстоювання інтересів України активно включався президент і його адміністрація, телефонуючи іноземних колегам. Закликаючи спільно відстоювати принципи. Сьогодні ми фактично залишилися самі», – написала депутатка у соцмережі.

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Нагадаємо, що народний депутат, член української делегації у ПАРЄ Володимир Ар’єв писав про те, що президент ПАРЄ Лідіан Марі Паск’є припустилася грубого порушення регламенту: свавільно змінила порядок денний. Він також наголосив, що на його думку саморуйнування ПАРЄ почалося.

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