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У Києві п’яний чоловік підстрелив велосипедиста. Фото

24.06.2019

У Києві п’яний чоловік випадково підстрелив велосипедиста, що стояв біля пішохідного переходу на світлофорі. Розпочато кримінальне провадження. Про це повідомляє Zrada.today з посиланням на прес-службу міста Києва.

На сайті відомства повідомляється, що до Оболонського управління поліції надійшло повідомлення. На вулиці Автозаводській чоловіка поранили у руку. На вказану адресу відразу виїхала слідчо-оперативна група, наряди патрульних та швидка медична допомога.

На місці події до правоохоронців звернувся 56-річний киянин, який розповів, що їхав на велосипеді та зупинився на світлофорі, як раптом у нього вистрелив невідомий. Потерпілого госпіталізували до медичного закладу з діагнозом вогнепальне поранення передпліччя.

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