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Путін продовжив продуктове ембарго до кінця 2020 року

24.06.2019

Путин продлил продуктовое эмбарго до конца 2020 года

Президент РФ Володимир Путін продовжив дію указу про продуктовому ембарго у відношенні країн, які взяли санкції проти Росії. Ембарго збережеться до кінця 2020 року.

Відповідний документ опублікований на офіційному порталі правової інформації. Указ від 24 червня набрав чинності з дня його підписання.

Антиросійські санкції були введені в 2014 році. У відповідь Росія обмежила імпорт продовольчих товарів з країн, які ввели санкції. Президент Росії підписав указ “Про застосування окремих спеціальних економічних заходів у цілях забезпечення безпеки Російської Федерації”.

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