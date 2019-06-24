В чому прорахувався Путін

Російський президент зробив кілька принципових помилок, які не дозволяють йому домогтися бажаного ні у зовнішній політиці, ні у внутрішній.

«Пряма лінія» пройшла так понуро і передбачувано, що навіть не хочеться її критикувати. Путіна адже у нас всякий образити може. Аргументи його противників давно відомі. Суцільна демагогія… Відрив від реальності… Менталітет співробітника держбезпеки… Вузький кругозір людини, не користується інтернетом… «Успіхи» виникли лише завдяки цінам на нафту… Що-то вірно сказано, що-то — не зовсім. Але в будь-якому випадку ці теми затасканы.

Цікаво інше: в путінських провалів є «подвійне дно». Я б порівняв президента Росії з шахістом, намагається вибудувати мудру стратегію, але при цьому просчитывающим свої комбінації на півкроку вперед, тоді як потрібно — на три.

Візьмемо, приміром, його зовнішню політику. Немає сумніву в тому, що Путін відмовився від горбачовського «нового мислення», визнавши його занадто примітивним. Нинішній російський президент вважає, що у кожної країни є свої інтереси і їх треба жорстко відстоювати, а не базікати про загальнолюдські цінності. Путін зауважив, що західні країни, розмірковуючи часом про такі цінності, не дають спуску тим, хто «наступає їм на хвіст». Тому він готовий до компромісів, але тільки з позиції сили.

Насправді такий підхід настільки ж сильно спрощує ситуацію, як і наголос на одні лише загальнолюдські цінності. Спробуємо встати, проте, на позиції Путіна, припустивши, що він правий. Чому ж тоді йому не вдалося домогтися бажаного у зовнішній політиці? Чому доводиться сидіти під санкціями і марно вмовляти багаті країни направляти інвестиції в Росію?

Відповідь проста: підхід з позиції сили у міжнародних відносинах іноді приводить до успіху, але для цього потрібно мати ту саму силу. А у Росії її явно недостатньо. Кілька разів ми намагалися на різних напрямках показати Заходу кулак — на Україні, в Сирії, на виборах в США. Виявилося, що напакостити наші стратеги дійсно можуть. Але їх політика неспроможна змусити наших партнерів» (як любить говорити Путін) щось принципово змінити у своїх підходах до Росії.

Інший приклад — популізм у внутрішній політиці. Путін з самого початку відмовився від тих спрощених підходів, які демонстрували в 1990-і наші демократи, прагнули збудувати партії на основі ліберальної або соціал-демократичної ідеології. Путін маніпулював виборцями буквально з першого ж дня свого перебування у великій політиці, вважаючи, що на Заході виборцями теж маніпулюють. Політтехнології замінили їй ідеології. Двадцять років він говорить народові саме те, що народ хоче чути, а не те, що влада збирається робити на практиці.

Такого роду маніпулювання часто допомагає проводити серйозні реформи. На першому етапі свого правління лідер затуманює народу голову демагогією і, поки люди не прочухались, здійснює складні перетворення. А коли народ виявляє, що його дурили, реформи вже починають давати віддачу. Лідеру можуть, звичайно, не пробачити минулі маніпуляції, як не простили Єльцину його знамениті «ляжу на рейки», «девальвації не буде» і т. д., але економіка починає зростати, добробут — підвищуватися, пристрасті — заспокоюватися.

У Путіна нині все по-іншому. Маніпулювання він використовував для зміцнення своєї влади, а не для реформ. Більш того, всякі перетворення в нульові роки були заморожені, щоб рейтинг не падав. І ось тепер в економіці виявляються серйозні тріщини, закрити які маніпуляцією свідомістю мас стає неможливо. Доводиться здійснювати такі заходи, при яких рівень життя знижується. І лише Росстат героїчно малює цифри, які призначені для того, щоб показати, ніби це не так. Причому незрозуміло, на кого ці зусилля спрямовані на: ті, кого можна обдурити, статистику не дивляться, а ті, хто дивиться, прекрасно розуміють, як все йде насправді.

Третій приклад — стосунки Путіна з демократією. Він, безперечно, швидко усвідомив, що прямого правління демосу ніде не існує. Путін зрозумів, що радянська пропаганда, що говорить про буржуазної псевдодемократії, так і захоплене прийняття демократії перебудовної «демшизой» (був у нас у свій час такий популярний термін) сильно спрощують дійсність. У підсумку він вирішив, що править країною не демос (як у демократичних казках) і не великий капітал (як у казках марксистських), а автократ, здатний маніпулювати народом і олігархією.

Біда лише в тому, що Путін, швидше за все, забув про головне призначення демократії. Він розглядав її як механізм влади однієї частини суспільства над іншою, але не як механізм управління, що допомагає вирішити завдання, важливі для всього населення.

Зокрема, демократія є одним з найважливіших інструментів боротьби з корупцією, оскільки включає в цю боротьбу не тільки слідчих і прокурорів, яких легко підкупити, але політичну опозицію, незалежних журналістів, некомерційні організації. Їх всіх підкупити складніше, оскільки опозиція бореться за владу, журналісти — за популярність серед читачів, а НКО прагнуть до формування громадянського суспільства. Усунувши всі ці механізми, Путін зіткнувся з тим, що чим сильніше він бореться з корупцією і чим активніше садить за неї у в’язниці, тим крадіжки стає більше, оскільки безмежна влада, яку Кремль дає силовикам, породжує безмежну корумпованість тих самих осіб, які повинні боротися зі зловживаннями.

І, нарешті, питання про імперії. Радники напевно багато разів говорили Путіну, що всі імперії приречені на розпад. Він, однак, розсудив по-іншому. Не до кінця імперії розпадаються. Англійці ось Шотландію утримують, іспанці — Каталонію. Німеччина об’єднує такі досить різні по культурі землі Бранденбург і Баварія. Італія складається з розвиненої півночі і відсталого півдня, але тим не менше ці території худо-бідно тримаються разом уже півтораста років. Відповідно, розсудив Путін, і ми зможемо утримати нашу державу від розпаду.

У цих міркуваннях є здоровий глузд. Малоймовірно, що, скажімо, Мордовія або Чувашія коли-небудь захочуть такої ж незалежності, як Естонія або Туркменія. Біда лише в тому, яким чином і в яких регіонах Путін став реалізовувати свій план збереження великої держави. Формально Кремль здобув перемогу. Однак реально Чечня залишається частиною Росії зовсім не з тих причин, по яким Баварія є частиною Німеччини або Шотландія — частиною Великобританії. На Північному Кавказі Путін зробив ставку на одну групу озброєних осіб і, підгодовуючи її великими грошима, дозволив своїм ставленикам затиснути всіляке опір. Тобто методи збереження територій у нас сьогодні якраз такі, які колишні імперії використовували в своїх колоніях до тих пір, поки не надірвалися фінансово і політично.

Такі сумні підсумки двадцятирічного правління Путіна. Позиції на міжнародній арені ослаблені, економіка прогинається під санкціями. Щоб утримувати відносну фінансову стабільність, Путін змушений дратувати недавно ще боготворив його народ підвищенням податків і пенсійного віку. Щоб зберегти формальні плоди своїх колишніх військових перемог — підтримувати кавказьку олігархію. А щоб не розікрали країну остаточно хоча б при його житті, доводиться нацьковувати одні загони своїх вірних соратників і прихильників на інших. Ось вона — осінь патріарха по-путінськи.