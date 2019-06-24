Княжицький: «В політику повертаються одіозні постаті та топ-корупціонери»

Всі здобутки, такі як Угода про Асоціацію, нова українська армія, Томос, Закон про українську мову, зараз опинилися під загрозою, заявив народний депутат Микола Княжицький. Про це розповідає Zrada.today з посиланням на сайт партії «Європейська солідарність».

Усі здобутки України останніх п’яти років зараз є під загрозою знищення. Проте повномасштабний наступ на українську незалежність Росія планує здійснити після дострокових парламентських виборів. У планах Кремля – легітимізувати окуповані райони Донбасу в якості автономій у складі України, чим повністю заблокувати європейський напрямок руху нашої держави. Про це представник команди «Європейської Солідарності», народний депутат Микола Княжицький заявив на зустрічі з Товариством наукових викладів імені Петра Могили у Львові.

“Угода про Асоціацію, нова українська армія, Томос, Закон про українську мову… Всі ці здобутки зараз опинилися під загрозою. В Конституційному суді вже зареєстровано подання щодо скасування мовного закону, в політику повертаються одіозні постаті та топ-корупціонери”, – сказав Микола Княжицький.

За словами народного депутата, сценарій Кремля для України передбачає повернення окупованих районів Донецької та Луганської області на неприйнятних для української держави умовах: повна автономія, амністія військових злочинців, створення непідконтрольної українській влади силових структур.

«Але такий план не зможе бути втіленим в Україні через позицію і єднання політиків, якім не байдужа доля країни, а також активної частини патріотично налаштованих громадян. Ми готові відстоювати наші здобутки не лише у Верховній Раді, а й на вулиці”, – заявив Микола Княжицький.

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Нагадаємо, що 20 червня на засіданні Конгресу української інтелігенції Львівщини відбулася політична дискусія про майбутнє країни, участь у якій взяв і народний депутат Микола Княжицький – голова Комітету культури і духовності, кандидат у народні депутати по округу №116 від партії “Європейська Солідарність”. За словами Княжицького, негативним є факт, що на тлі очевидних спроб реваншу проросійських сил, демократичні сили, політики та партії – мовчать.

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