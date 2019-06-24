Вперше в уряді Молдови стало більше жінок, ніж чоловіків

У понеділок президент Ігор Додон підписав указ про призначення Олесі Стамате міністром юстиції Молдови, після чого Стамате відразу склала присягу в присутності глави держави та прем’єр-міністра.

Після призначення нового міністра юстиції в уряді Молдови вперше стало більше жінок, ніж чоловіків, повідомляє Інтерфакс.

Тепер до кабінету міністрів входять сім жінок (прем’єр-міністр, міністри фінансів, сільського господарства, освіти, охорони здоров’я, юстиції та башкан Гагаузії). П’ятеро чоловіків очолюють міністерства внутрішніх справ, реінтеграції, економіки, закордонних справ і оборони.

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Попередній міністр юстиції Станіслав Павловський заявив про відставку 23 червня, пропрацювавши на цій посаді лише два тижні.

“Під час моєї роботи над Планом дій у галузі юстиції я виявив багато несумісностей особистого характеру, які, на жаль, згідно з Конституцією Республіки Молдова, унеможливлюють мою діяльність як члена уряду “, – зазначив Павловський, не уточнивши, про яку несумісність ідеться.

Раніше ЗМІ писали, що Павловський працює в різних європейських проектах як експерт, що приносить йому чималий дохід. Робота в уряді, згідно з законодавством Молдови, не сумісна з будь-якою іншою оплачуваною діяльністю, крім викладацької.

Новий міністр юстиції Стамате була головою Асоціації за ефективне та відповідальне управління. Вона випускниця юридичного факультету, магістр європейських студій у Європейському коледжі, юрист. Має великий досвід роботи у сфері юстиції, внутрішніх справ і реформи центрального публічного управління.

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