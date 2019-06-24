В Швейцарії майже за $5 млн продали посудину, де зберігалися м’ячі для тенісу

На аукціоні Koller за $4,9 мільйона продали бронзову курильницю, створену в XVII столітті в Китаї. На думку експертів, посудину призначався для імператора.

Більше ста років курильниця належала звичайної швейцарської сім’ї. На початку ХХ століття один з її членів привіз предмет з поїздки в Китай. З тих пір в бронзовій ємності зберігалися всякі дрібнички та тенісні м’ячі.

Близько 60 років тому молоді члени сім’ї, отримавши спадщину, пропонували передати курильницю берлінського музею. Однак заклад відмовилося від пожертви. Після цього фотографії артефакту показали британському аукціонному дому, але його фахівці назвали предмет копією XIX століття і порадили не зв’язуватися з продажем.

Експрес-інформація по країні

Швейцарія (Швейцарська Конфедерація) – держава в західній Європі.

Прапор



Герб



Столиця – Берн

Найбільші міста: Цюріх, Женева, Базель, Берн, Лозанна

Форма правління – Федеративна республіка

Територія – 41 285 км2 (133-я в світі)

Населення – 8,2 млн чол. (98-я в світі)

Офіційні мови – німецька, французька, італійська, ретороманська

Релігія – католицизм, протестантизм

ІЛР – 0,917 (2-я в світі)

ВВП – $701,03 млрд (20-я в світі)

Валюта – швейцарський франк

Межує зНімеччиною, Італією, Францією, Австрією, Ліхтенштейном

Лише нещодавно на посудину звернув увагу фахівець з азіатського мистецтва, якого запросили оцінити інші роботи в домашній колекції.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», американець 30 років підпирав рідкісним метеоритом двері.

За матеріалами Birdinflight

Читайте також:

У Бельгії на аукціоні продали найдорожчу в світі голуба

На аукціоні продали метеорит – ровесник Землі

В Єгипет повернули вкрадений артефакт, новий на лондонському аукціоні