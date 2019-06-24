В Україні почався сезон експорту кавунів

Перші у 2019 році партії херсонських кавунів приїдуть до Польщі наступного тижня, повідомляється на сайті Української плодоовочевої асоціації (УПОА).

“Наступного тижня перші партії херсонських кавунів будуть доставлені до Польщі. Системного експорту кавуна з України поки що практично не існує, тому прогнози експорту на весь сезон давати дуже складно. Український експорт кавуна – це спотова торгівля і вивезення надлишків. Якщо внутрішні ціни високі, то про експорт виробники відразу забувають”, – наводяться в повідомленні слова економіста інвестиційного відділу Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) Андрія Ярмака.

За даними УПОА, експорт кавунів у сезоні 2018-го становив 19,5 тис. тонн, що трохи більше ніж у 2017 році, проте у 2015-2016 роках експорт був набагато вищий.

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“Україна могла б істотно збільшити обсяги експорту кавуна, якби вона розвивала річкову логістику. Контейнерні постачання кавуна вгору Дніпром до Білорусі з подальшою доставкою автотранспортом … (до Європи – ІФ) підвищили б конкурентоспроможність українського кавуна на цих ринках, адже коштували б набагато дешевше. Й це “потягнуло” б за собою експорт і інших видів української продукції, а також транзитні потоки турецьких овочів і фруктів”, – зазначив керівник УПОА Федір Рибалко.

Згідно з повідомленням асоціації, масове збирання ранніх сортів кавуна стартувало в Херсонській області, перші оптові партії досягли київських ринків минулих вихідних. Ціна на ягоду під час відвантаження з поля знизилася з 15 грн/кг при старті жнив до 5-7 грн/кг на 22 червня і продовжить знижуватися. Оптова ціна на кавун на початок поточного тижня очікується на рівні 15-20 грн/кг із подальшим зниженням, роздрібна ціна на імпортний кавун коливається на рівні 30-50 грн/кг, на дуже ранній український – сягає 100 грн/кг у деяких магазинах.

Джерело – interfax

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