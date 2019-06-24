У Берліні чотири туриста стали жертвами пісяючого чоловіки

Катер проходив під 4-метровим мостом Янновиц на річці Шпрее в Берліні.

Кілька чоловік на борту, побачивши чоловіка, який мочився з мосту прямо на судно, підстрибнули від подиву і вдарилися головами про низ мосту.

Чотири людини були доставлені машиною швидкої допомоги в лікарню з травмами голови.

Експрес-інформація по країні

Німеччина (Федеративна Республіка Німеччина) – держава в Західній Європі.

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Столиця – Берлін

Найбільші міста: Берлін, Гамбург, Мюнхен, Кельн, Франкфурт-на-Майні, Штутгарта, Дюссельдорфа, Дрезден, Лейпциг

Форма правління – Парламентська республіка

На території – 357 021 км2 (62-я в світі)

Населення – 80,78 млн чол. (16-я в світі)

Офіційна мова – німецький

Релігія – протестантизм, католицизм

ІЛР – 0,916 (6-я в світі)

ВВП – $3,86 трлн (4-я в світі)

Валюта – євро

Межує з: Данією, Польщею, Чехією, Австрією, Швейцарією, Францією, Люксембургом, Бельгією, Нідерландами

Поліція подала звинувачення проти чоловіка і описала його дії як «ненормальна поведінка». Зараз встановлюють його місцезнаходження.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», в Брюсселі Пісяючого хлопчика спіймали на розбазарюванні ресурсів.

За матеріалами «Європейська правда»

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