У Берліні чотири туриста стали жертвами пісяючого чоловіки

Катер проходив під 4-метровим мостом Янновиц на річці Шпрее в Берліні.
Кілька чоловік на борту, побачивши чоловіка, який мочився з мосту прямо на судно, підстрибнули від подиву і вдарилися головами про низ мосту.
Чотири людини були доставлені машиною швидкої допомоги в лікарню з травмами голови.
Експрес-інформація по країні
Німеччина (Федеративна Республіка Німеччина) – держава в Західній Європі.
Прапор
Герб
Столиця – Берлін
Найбільші міста: Берлін, Гамбург, Мюнхен, Кельн, Франкфурт-на-Майні, Штутгарта, Дюссельдорфа, Дрезден, Лейпциг
Форма правління – Парламентська республіка
На території – 357 021 км2 (62-я в світі)
Населення – 80,78 млн чол. (16-я в світі)
Офіційна мова – німецький
Релігія – протестантизм, католицизм
ІЛР – 0,916 (6-я в світі)
ВВП – $3,86 трлн (4-я в світі)
Валюта – євро
Межує з: Данією, Польщею, Чехією, Австрією, Швейцарією, Францією, Люксембургом, Бельгією, Нідерландами
Поліція подала звинувачення проти чоловіка і описала його дії як «ненормальна поведінка». Зараз встановлюють його місцезнаходження.
Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», в Брюсселі Пісяючого хлопчика спіймали на розбазарюванні ресурсів.
За матеріалами «Європейська правда»
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