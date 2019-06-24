У Польщі власниця підприємства кинула в лісі вмираючого українця-заробітчанина

В Польщі у лісі знайшли тіло померлого 36-річного громадянина України. Про це в коментарі УНІАН повідомила перший секретар – керівник консульського відділу Посольства України у Польщі Світлана Криса.

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“Нам відомо про цей випадок. Сім’я вивезла тіло вже сьогодні. Видали довідки на вивезення тіла в Україну. Справа порушена, тримає слідство”, – сказала Криса. Вона уточнила, що справу порушила польська поліція, нагляд у справі здійснює місцева прокуратура.

“Заарештована громадянка Польщі – працедавиця і затриманий громадянин України, причетний також до цієї справи”, – сказала перший секретар – керівник консульського відділу.

Інші подробиці вона не надала, пославшись на те, що слідством займаються правоохоронні органи Польщі.

Як повідомляло польське видання Gazeta Wyborcza раніше, тіло 36-річного українця Василя Чорнея знайшли у лісі. Він працював на заводі з виробництва трун і втратив свідомість під час робочого процесу. Керівник підприємства замість того, аби викликати швидку, відвезла його у ліс і залишила там. Повідомляється, що померлий українець приїхав до Польщі чотири місяці тому з західної України.

Джерело – Уніан

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