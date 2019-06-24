Віталій Портников: Це може бути сесія ганьби

Літня сесія Парламентської асамблеї Ради Європи може увійти в історію цієї організації як справжнісінька сесія ганьби – в тому випадку, якщо депутати ухвалять рішення про скасування санкцій проти російської делегації

Офіційно це робиться для повернення росіян до зали засідань і “продовження діалогу”. Але в цих формулюваннях криється головна брехня прихильників скасування санкцій.

Росію із зали засідань ПАРЄ ніхто ніколи не виганяв. Санкції, які були запроваджені проти російської делегації після окупації Криму і Донбасу, лише обмежують голосування росіян на асамблеї – але не заважають їм брати участь в дискусії і перебувати у постійному діалозі з колегами. Росія сама відмовилася від участі в роботі ПАРЄ, сама перестала надсилати делегації на сесії цієї організації, сама перестала платити внески до Ради Європи. У Москви завжди було тільки одна вимога – повне скасування санкцій без будь-яких відповідних поступок з боку Росії. Саме такий ультиматум може бути ухвалений на сесії ПАРЄ “заради діалогу”. І це буде не тільки ганьба, а й серйозна дипломатична поразка Заходу з непередбачуваними наслідками – в тому числі і для нашої країни. По суті, мова йде про початок згортання санкційної політики і примирення Заходу і Росії за український рахунок.

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Про те, що ймовірність такого розвитку подій є досить великою, стало ясно під час першого офіційного візиту нового українського президента Володимира Зеленського до Парижу і Берліну. Президент Франції Еммануель Макрон вперше не став публічно приховувати бажання своєї країни вжити заходи для повернення Росії. Так, представники Франції і раніше голосували за потрібні для цього рішення, але на такому високому рівні підтримка капітулянтської політики ще не висловлювалася. Ця заява Макрона – сигнал тим, хто готовий до примирення з Путіним і «втомився» від його війни з нашою країною. А у заява Зеленського, який виступив проти повернення Росії до ПАРЄ – сигнал про те, що українська зовнішня політика залишається незмінною.

Однак не варто применшувати силу першого сигналу і перебільшувати значимість другого – принаймні, для депутатів, які сьогодні зберуться у Страсбурзі.

Джерело: Еспресо TV

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