Після протестів у Грузії Росію перестало влаштовувати грузинське вино

Російська Федеральна служба з нагляду у сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини заявила про погіршення якості алкогольної продукції, що надходить із Грузії, повідомля Українська Правда.

Про це йдеться в повідомленні Росспоживнагляду за 24 червня.

“Із 2014 року до 2018 року кількість виявленої алкогольної продукції виробництва Грузія, яка не відповідає обов’язковим вимогам, збільшилася в 2,9 рази і склала в 2018 році 203 тисячі літрів (АТ “Багратіоні-1882”, ТОВ “Болеро енд Компанії”, ТОВ “Кахетинське Традиційне Виноробство”, ТОВ “Бадагони”, ТОВ “Дом Грузинського Вина”, ТОВ “Корпорація Грузинське Вино”, ТОВ “Компанія Грузинських Вин і Алкогольних Напоїв”, ТОВ “Батоно”)”, – йдеться в повідомленні.

Усі партії зазначеної продукції не допущені до ввезення в Російську Федерацію.

Зазначається, що в 2017 році лабораторії Росспоживнагляду ввели “високотехнологічні методи контролю, що дозволяють виявити порушення технології виробництва продукції та сировини”, – і тепер відомство посилило контроль за якістю і безпекою грузинського алкоголю.

Примітно, що це повідомлення з’явилося після скандалу з російською делегацією в Тбілісі і масових протестів, що послідували за її приїздом із 20 червня.

Нагадаємо:

20 червня через появу й поведінку російського депутата Сергія Гаврилова у грузинському парламенті у Тбілісі почалися масові протести.

Опозиція висунула вимогу про відставку спікера, голів МЗС та прикордонної служби, а також намагалася взяти штурмом парламент.

Поліція розігнала людей за допомогою сльозогінного газу, але згодом вони повернулися. Під час сутичок під парламентом Грузії постраждали сотні людей,

21 червня спікер грузинського парламенту подав у відставку.

21 червня президент РФ Володимир Путін заборонив авіакомпаніям Росії перевозити громадян до Грузії, починаючи з 8 липня.

Грузинським авіаперевізникам також заборонять літати в Росію з цього дня.

Крім того, з 20 червня найбільша мережа кінотеатрів Грузії Cavea призупинила покази фільмів російською мовою в зв’язку з акціями протесту.

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