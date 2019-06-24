Нусс: Партії «Слуга народу» і «Опозиційна платформа« За життя» – сили реваншу

На офіційному сайті Головного територіального управління юстиції в Миколаївській області опублікована інформація, що Партії «Слуга народу» і «Опозиційна платформа «За життя» зареєстрували свої обласні організації в Миколаївській області за однаковим адресою. Повідомляє Zrada.today з посиланням на допис політолога Павла Нусса у соціальній мережі фейсбук.

У дописі політолога йдеться: «Партії «Слуга народу» і «Опозиційна платформа« За життя» зареєстрували свої обласні організації в Миколаївській області за однаковим адресою – офіс №424 по проспекту Центральному, 67.

І це не фейк. Дана інформація опублікована на офіційному сайті Головного територіального управління юстиції в Миколаївській області».

На думку Павла Нусса однакова адреса реєстрації двох партій, які нібито сповідують різні світоглядні цінності, свідчить про те, що насправді ці партії мають тісні зв’язки. Також він вважає, що обидві партії – сили і лобісти російського реваншу в Україні.

Нусс пише: «Це свідчить про те, що ці партії мають тісні зв’язки як на місцях, так і на рівні Києва.

Це – сили реваншу, лобісти російського реваншу в Україні, які нахабно обдурили свого виборця для реалізації цього вибухонебезпечного сценарію, який, впевнений, буде мати наслідки Зеленського і Медведчука і, до речі кажучи, для Тимошенко».

Також політолог заявляє, що має інформацію і про Тимошенко, яку надасть своїм читачам пізніше.

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Нагадаємо, що політолог Павло Нусс нещодавно у одному зі своїх дописів називав Саакашвілі конформістом і пристосуванцем, що намагається демонструвати політичну вагу у Грузії дистанційно, перебуваючи в цей час в Україні.

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