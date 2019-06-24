В атмосфері Марса зафіксували високий вміст метану

Фахівці NASA отримали нові дані з марсоходу Curiosity, який вже майже сім років борознить простори Червоної планети. Згідно інформації від наукової лабораторії, Марс вивергає велику кількість метану — газу, який може бути ознакою мікробів, що мешкають на планеті. На Землі його виробляють саме живі організми.

Вперше про виявлення метану на Марсі повідомили ще 15 років тому, після аналізу даних, отриманих з міжпланетної станції Mars Express. Однак тоді наукове співтовариство визнало ці відомості помилковими.

Метан на Червоній планеті знаходили і пізніше: в 2013-му Curiosity вже фіксував його підвищені концентрації. Як пізніше розповіли вчені, джерелом газу могла бути область вічної мерзлоти.

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Вміст метану, зафіксоване Curiosity шість років тому, склало 5,78 частини на мільярд. Згідно свіжим, але поки попередніми даними, вміст метану на Марсі дорівнює 21 частини на мільярд — в три рази більше.

Тим не менш в NASA поки не можуть точно сказати, зроблений цей газ недавно або ж він був захоплений планетою багато мільйонів років тому, а тепер почав просочуватися крізь марсіанські тріщини.

Оскільки атмосфера Марса приблизно в 200 разів менше земного, на Червоній планеті молекули метану не могли проіснувати довго: їх зруйнували б сонячне світло і хімічні реакції.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», NASA виявило маркери життя на Марсі.

За матеріалами Naked-science

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