Люди навчилися готувати близько 100 тисяч років назад

Дослідники з Кембриджського університету обстежили останки місця проживання давніх людей, що жили на узбережжі річки Класес близько 120 тисяч років назад, і виявили там велику кількість обвуглених шматочків бульб.

Існує гіпотеза «дорогої тканини», яка говорить про те, що максимальний розмір мозку ссавця визначається зворотним зв’язком з його травним трактом. Тобто травна система, «налаштована» на готову їжу, звільняє частину енергії, яка може спрямовуватися на утримання головного мозку. Одним з підтверджень цієї гіпотези може стати стаття спеціалістів Кембриджського університету.

Провідний автор дослідження Синтія Ларби вважає, що обсмажені бульби зіграли критичну роль у розвитку людства. Цей спосіб харчування дозволяв людям годувати себе під час міграції і в той же час забезпечував організм великою кількістю вуглеводів. Автори, посилаючись на дані Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), помічають, що дієта сучасної людини на 55-80 відсотків складається з вуглеводів.

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Вчені вивчали печери, що знаходяться на узбережжі річки Класес (Південна Африка), так як там приблизно 60-120 тисяч років тому мешкали мисливці і збирачі. Вони витягли звідти частина каменів і щільно утрамбованої землі і виявили сліди вогнищ. Скориставшись методами микроморфологии, вони відокремили одні верстви від інших і розглянули отримані зразки в електронному мікроскопі. З його допомогою вони знайшли клітини паренхіми і побачили зміни, які в них утворюються при випаровуванні вологи під час термічної обробки. Обвуглені шматочки бульб траплялися досить часто, тому фахівці зробили висновок, що вони потрапили у вогонь не випадково, а навмисно.

У бульбах міститься крохмаль, а значить, і велику кількість вуглеводів. Обсмажені бульби могли бути джерелом швидко засвоюваної глюкози, яка підвищувала рівень доступною організму енергії, у тому числі мозку. Така дієта, ймовірно, сприяла еволюційного розвитку. Крім того, стародавні люди повинні були володіти знаннями, що дозволяють ідентифікувати потрібні рослини, а також уникати токсичних бульб.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», кам’яні знаряддя винаходили кілька разів.

За матеріалами Naked-science

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