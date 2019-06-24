Мозок людини «відключається» десятки разів на годину

За даними AAA Foundation for Traffic Safety, організації з дослідження та безпеки дорожнього руху, близько 16,5% смертельних аварій у США викликані микросном. Однією з найжахливіших катастроф, пов’язаних з цим явищем, вважається крах літака AirFrance Flight 447 в 2009 році, в результаті якого загинуло 228 осіб. Справжня причина аварії стала зрозуміла, коли слідчі прослухали записи переговорів екіпажу і виявили, що капітан спав всього один годину за день.
В одному з експериментів випробовуваних попросили зіграти в 50-хвилинну комп’ютерну гру, в якій вони слідували за точкою по екрану за допомогою джойстика. Протягом цього часу дослідники спостерігали за рухом очей і мозковою діяльністю, шукаючи ознаки сонливості.
Згідно зі звітом, учасники тесту відчували в середньому 79 епізодів микросна, причому деякі тривали цілих шість секунд. Дослідження показало, що під час микросна певні частини нашого мозку «намагаються відновити чуйність» в тих відділах, які відключаються. І можливо, це викликає раптовий мимовільний поштовх, який ви відчуваєте, коли ваша голова починає важчати.
Експрес-інформація по країні
Сполучені Штати Америки (США) – держава в Північній Америці.
Прапор
Герб
Столиця – Вашингтон
Найбільші міста: Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Майамі, Х’юстон, Філадельфія, Бостон, Фінікс, Сан-Дієго, Даллас
Форма правління – Президентська республіка
Територія – 9 519 431 км2 (4-я в світі)
Населення – 321,26 млн чол. (3-я в світі)
Офіційний мову – американську англійську
Релігія – протестантизм, католицизм
ІЛР – 0,915 (8-я в світі)
ВВП – $17,419 трлн (1-я в світі)
Валюта – долар США
Межують з Канадою, Мексикою
За словами вчених, втрата навіть однієї години сну може серйозно нашкодити здоров’ю. Навіть переведення годинників на літній час, який досі існує в деяких країнах, негативно позначається на людському здоров’ї. Наприклад, навесні, коли люди втрачають одну годину сну, медики спостерігають збільшення кількості серцевих нападів-на 24% на наступний день.
Як запобігти мікросон? Саме просте рішення — висипатися. Але якщо вам це не вдалося, на ринку є безліч пристроїв, включаючи спеціальні браслети, які стежать за пульсом і генерують електричний розряд, коли пульс падає занадто сильно. Але найголовніше, як відзначають дослідники, відразу ж зупинитися, якщо ви відчули, що впадаєте в мікросон. Це дозволить уникнути неприємних і, може бути, навіть смертельних наслідків.
Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», сон позбавляє від неприємних спогадів — вчені.
За матеріалами Naked-science
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