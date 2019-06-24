Незадовільна якість: РФ обмежує ввезення грузинського вина

Російська Федеральна служба з нагляду у сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини заявила про погіршення якості алкогольної продукції, що надходить із Грузії. Про це повідомляє Громадське радіо.

Про це йдеться в повідомленні Росспоживнагляду за 24 червня.

«З 2014 року до 2018 року кількість виявленої алкогольної продукції виробництва Грузія, яка не відповідає обов’язковим вимогам, збільшилася в 2,9 рази і склала в 2018 році 203 тисячі літрів (АТ «Багратіоні-1882», ТОВ «Болеро енд Компанії», ТОВ «Кахетинське Традиційне Виноробство», ТОВ «Бадагони», ТОВ «Дом Грузинського Вина», ТОВ «Корпорація Грузинське Вино», ТОВ «Компанія Грузинських Вин і Алкогольних Напоїв», ТОВ «Батоно»)», – йдеться в повідомленні.

Усі партії зазначеної продукції не допущені до ввезення в Російську Федерацію.

Зазначається, що в 2017 році лабораторії Росспоживнагляду ввели «високотехнологічні методи контролю, що дозволяють виявити порушення технології виробництва продукції та сировини», – і тепер відомство посилило контроль за якістю і безпекою грузинського алкоголю.

Нагадаємо, що після скандалу за участі російської делегації 20 червня у Грузії розпочалися протести. Масові протести розпочалися через скандал із російськими депутатами, що опинилися у парламенті. Один з росіян — депутат, що підтримує російську агресію — опинився у кріслі спікера.

21 червня Путін тимчасово заборонив російським авіакомпаніям перевозити громадян до Грузії.

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