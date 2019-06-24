Голова правління НСТУ Аласанія залишив свою посаду

Голова правління ПАТ “Національна суспільна телерадіокомпанія України” (НСТУ) Зураб Аласанія повідомив, що тимчасово залишає свою посаду.

“Рішення наглядової ради з дострокового припинення контракту суд визнав незаконним і скасував. Але сьогодні я звільнився. Це не означає, що ми “здаємо позиції”. Це означає, що ми дотримуємося закону”, – написав Аласанія на своїй сторінці в соцмережі Facebook у понеділок.

За його словами, рішення суду набуде законної сили через 30 днів (з дня отримання всіма відповідачами цього рішення, або, якщо буде подано апеляцію, – з дня рішення суду другої інстанції). До того часу скасоване судом рішення наглядової ради є формально чинним. “А це означає, що сьогодні мій контракт вважається розірваним”, – пояснив Аласанія.

“Тому з позиції голови правління – йду. З сьогоднішнього дня головою правління Суспільного мовника є член нашої команди Микола Чернотицький, що досі відповідав за філії Суспільного. Я продовжую працювати в компанії (на позиції експерта правління), допоки рішення суду не вступить у законну силу”, – повідомив Зураб Аласанія.

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Раніше 19 червня Аласанія заявив, що Шевченківський районний суд Києва визнав незаконним й ухвалив скасувати рішення наглядової ради НСТУ про дострокове розірвання з ним контракту.

В. о. голови наглядової ради НСТУ Світлана Остапа, у свою чергу, повідомила: “Суд задовольнив рішення Зураба Аласанії частково: рішення наглядової ради про дострокове припинення контракту скасувати. Позови до членів наглядової ради Тетяни Лебедєвої та Світлані Остапи відхилені”.

Як повідомлялося, наглядова рада НСТУ 31 січня 2019 року дев’ятьма голосами з 12 підтримала розірвання контракту з Аласанією. 1 лютого профспілка НСТУ повідомила про факти зловживань із його боку.

12 лютого наглядова рада НСТУ вирішила відкласти рішення про розірвання контракту до 6 травня. За словами в.о. голови наглядової ради Світлани Остапи, таке рішення було ухвалено у зв’язку з тим, щоб звільнення Аласанії не пов’язували з президентськими виборами в Україні.

7 травня співголова ради організації “Реанімаційний пакет реформ” (РПР), директор Центру демократії та верховенства права Тарас Шевченко повідомив, що Аласанія пішов у тривалу відпустку і чекає на рішення суду щодо свого звільнення. Пост оприлюднив на своїй сторінці у Facebook і сам Аласанія.

Джерело – interfax

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