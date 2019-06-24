9-річного Захара Черевка у Києві вбили через комп’ютер – ЗМІ

Мама вбитого Захара Черевка раніше подарувала йому комп’ютер, який 30-річний брат її співмешканця чи то вважав своїм, чи то сам претендував на подарунок.

Дорослий брат співмешканця матері вбитого хлопчика, який ніде не працює, влаштував величезний скандал і вирішив поквитатися за “образу” з 9-річним малюком.

Читайте також – Електронна петиція про Захист дітей від сексуального насильства

“22 червня підозрюваний прокинувся о четвертій ранку, випив пляшку горілки, потім знову заснув, потім знову прокинувся і пив. В останній раз він спорожнив пляшку о четвертій вечора та пішов до будинку Захара, — розповіли у прес-службі столичної поліції. – Хлопчик вийшов з дому близько восьмої вечора. Він сказав бабусі, що повинен щось запитати у перехожих і записати у свій блокнот”.

Цей блокнотик, як і сорочку, потім знайдуть захованими на березі Вирлиці.

“Дитина пішла з дорослим тому, що знала його і не боялася, — розповідають у поліції. – Родич вітчима покликав малюка купатися. Знаряддя вбивства він приготував заздалегідь”. На підозрюваного вдалося вийти завдяки відеокамерам, які зафіксували дорослого і дитину, коли ті йшли поруч.

Тіло Захара водолази витягали з води, коли нелюд уже давав свідчення у поліції.

У дитинстві він нібито лікувався від шизофренії, його можуть визнати неосудним.

Нагадаємо, Дарницький районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб 30-річного чоловіка, підозрюваного у вбивстві 9-річного хлопчика. Чоловік, якого підозрюють у вбивстві 9-річного хлопчика у Києві, перебуває на обліку у психлікарні

Джерело – unian

Только интересное и важное попадает к нам в Telegram.. Подписывайтесь!