Основні риси дизайну в наступному році вже трохи визначено, судячи по каталогах дизайнерів. це, в першу чергу, функціональність, велика кількість простору, використання позолоти.

Точно визначити тренди 2019г. у світі інтер’єрної моди, можна буде тільки тоді, коли більшість дизайнерів представлять свої колекції аксесуарів, меблів, текстур і колірних палітр. Але, розглянувши каталог новинок, можна точно сказати, які тенденції будуть актуальними, а яких краще забути до кращих часів

Нестандарные поєднання

У 2019г. в мду увійдуть незвичайні колірні поєднання і зв’язки, наприклад, поєднання холодних і теплих відтінків. Це може бути добре знайоме за минулими сезонами поєднання яскраво оранжевого і холодного синього кольорів, і зовсім незвичайне злиття лавандового відтінку з класичним гранатом. Якщо модна палітра здасться занадто яскравою, її слід злегка приглушити, встановивши в просторі міжкімнатні Двері Білорусії™, світло-сірого, ніжно-салатового або кремово-бежевого відтінку. Як відомо, двері Білорусії зараз в тренді.

Позолота і позолочені аксесуари

Розкішні мотиви знову в моді, тому сміливо декоруйте будинок золотими і позолоченими деталями. Це можуть бути стаціонарні металеві елементи світильників, свічники, фурнітура для меблів, горщики і кашне для квітів. До речі, в цьому році допускається вставляти золоті елементи навіть в інтер’єр, оформлені в скандинавському та еко-стилі, стилі лофт і техно, тобто, ми знову повертаємося до нестандартних сполучень, про які йшлося на початку статті.

Аксесуари, виконані «у золоті», повинні бути за формою простими, без зайвих деталей і громіздких елементів, лаконічними. Наприклад, темно-бордові фасади кухонного гарнітура, доповнені золотими елегантними ручками, або золотий, потемнілій від часу раковиною, стануть головним хітом модної кухні.

Візерунки та орнаменти

Текстильні деталі, включаючи оббивку м’яких меблів, можуть, точніше, повинні бути доповнені рослинним орнаментом – це буде стильно та актуально. «В тему» виявляться та аксесуари у флористичному стилі – люстра у вигляді екзотичного квітки або вазон, що нагадує розпустилася бутон. Це саме ті штрихи, які «підтримають» інтер’єр, змусять його заграти новими гранями і фарбами.

Зверніть увагу, що візерунчасті поверхні можуть мати нестандартну фактуру, різко контрастує з гладкими лаконічними текстурами, які є основою стилю. До речі, візерунчасті орнаменти не повинні перенасичувати інтер’єр, а лише елегантно і акуратно доповнювати його.

Функціональність

Всі предмети меблів повинні відрізнятися функціональністю, тому слід купувати шафу, в якій буде місце не тільки для полиць, але і для прасувальної дошки, а ящики будуть відкритими, а закритими, щоб не привертати увагу оточуючих до не завжди акуратно складеним стопках білизни.

Дизайнери намагаються прибрати або заховати все, що не повинно бути на виду, тому, якщо на столі лежать журнали, це означає, що їх поклав тула дизайнер, підкреслюючи смаки господарів.

Простір, звільніть простір!

І, нарешті, ще одним провідним трендом є використання скляних і дзеркальних поверхонь. Вони відбивають світло і візуально розширюють територію кімнати, тому в будь-якому інтер’єрі можна використовувати скляний стелаж, дзеркала, навіть скляні розсувні перегородки, які наповнять приміщення якоюсь особливою легкістю і невагомістю.