ПАРЄ підтримала повернення прав Росії, механізм санкцій скасований

Парламентська асамблея Ради Європи на своєму засіданні 25 червня підтримала резолюцію, яка змінює правила ПАРЄ і ускладнює процедуру застосування санкцій, зокрема щодо Росії.

Проект цієї резолюції регламентний комітет ПАРЄ ухвалив 3 червня. Розгляд поправок до документа, запропонованих членами української делегації та їхніми союзниками, розпочався близько 20:00 24 червня і тривав майже шість годин, інформує “Радіо Свобода”.

Доповідачкою з цього питання була бельгійка Петра де Суттер, головувала на засіданні президентка ПАРЄ, швейцарка Ліліан Морі-Паск’є.

«Завтра російські делегати зможуть повернутися до Парламентської асамблеї. Це означає реальну зраду європейських стандартів. Нині поняття «європейські цінності» сприймаються інакше. Дійсно, як 70 мільйонів срібників (борг РФ Раді Європи – ред.), а не як стандарти моралі, етики, демократії та верховенства права», – прокоментував ухвалення резолюції член української делегації в ПАРЄ Борислав Береза.

Народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що українська делегація у вівторок оскаржить повноваження делегації РФ.

Нагадаємо, що 3 червня регламентний комітет ПАРЄ ухвалив проект резолюції, через яку буде складніше застосовувати санкції, зокрема, проти Росії.

Сьогодні ПАРЄ відмовилася від термінових дебатів щодо катастрофи рейса MH17.

Активісти закликали долучитися до акції #SaveCouncilEurope twitter storm з метою застереження членів Парламентської асамблеї Ради Європи не допустити безумовного повернення російської делегації та позбавити ПАРЄ повноважень накладати санкції на агресора.

Звернення підтримали 12 українських правозахисних організацій, серед яких “Центр громадянських свобод”, “Об’єднання родичів політв’язнів Кремля”, “Крим SOS”, “Кримська правозахисна група”, “Медійна ініціатива за права людини”.

Додамо, українська делегації в ПАРЄ докладала усіх зусиль, щоб не допустити повернення Росії.