Telegram створив чати, що дозволяють шукати співрозмовників поблизу

Функція доступна для пристроїв з операційними системами iOS і Android, мінімальний радіус геолокації – 100 метрів, максимальний – 12 кілометрів

Після оновлення в месенджері Telegram з’явилась можливість створювати геочати з користувачами, що перебувають поблизу — від 100 метрів до 12 кілометрів.

Тепер користувачі можуть створити чати із сусідами по будинку або району, використовуючи лише геолокацію без будь-яких інших даних про людину, зокрема телефонного номеру.

Для створення геочату потрібно вказати його тематику і радіус геолокації: для початку бесіди потрібно зайти в розділ “Контакти” і обрати функцію “Знайти людей неподалік”.

Функція доступна для пристроїв з операційними системами iOS і Android, мінімальний радіус геолокації – 100 метрів, максимальний – 12 кілометрів. Кількість учасників чату не обмежена.

Нагадаємо, що раніше у Telegram дозволили керувати кількома акаунтами одночасно.

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