Допомагав росіянам: затриманий співробітник ДПСУ за участь в підготовці теракту

Заарештовано співробітник Держприкордонслужби України, який збирав інформацію і передавав росіянам.

Про це повідомила прес-служба Генпрокуратури.

За даними ГПУ, двоє росіян готували теракт проти військовослужбовця одного з розвідувальних органів України. Їм допомагали шестеро українців, всі вони зараз арештовані.

Під час слідства вдалося викрити дії військовослужбовця Держприкордонслужби Н., «який протягом 2017-2019 років, використовуючи своє службове становище, незаконно отримував з інформаційно-пошукових баз даних конфіденційну інформацію про потерпілого і його близьких родичів, яка передавалася терористам», – повідомили в прокуратурі.

Співробітникові ДПСУ повідомили про підозру в пособництві в незакінченому замаху на терористичний акт. Йому загрожує ув’язнення терміном від 10 до 15 років або довічно. 12 червня Печерський райсуд Києва відправив його під варту без права звільнення під заставу.

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