Дивовижне фото далекої галактики показали вчені

Знімок галактики Messier 98 в сузір’ї Волосся Вероніки, яка знаходиться в 45 млн світлових років від Землі, вдалося зробити вченим за допомогою телескопа Hubble.

Галактика Messier 98 була відкрита ще в 1781 році. Автором відкриття став П’єр Мешен, повідомляється під опублікованим знімком на офіційному сайті обсерваторії телескопа Hubble.

Телескоп був виведений на орбіту в квітні 1990 року екіпажем корабля “Діскавері”. І за чверть століття провів 1,2 млн спостережень за 38 тис. космічних об’єктів, на підставі яких було підготовлено близько 13 тис. наукових робіт.

За наявною у вчених інформацією, галактика містить близько трильйона зірок. І сповнена космічним пилом і воднем. Вчені припускають, що вона з величезною для космосу швидкістю виробляє нові зірки.