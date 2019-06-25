Бив ножем і молотком: розкрили подробиці та мотив убивства 9-річного хлопчика

30-річний киянин вбив 9-річного Захара Черевка, ймовірно, щоб помститися його матері.

Підозрюваний – брат Захарового вітчима. За попередньою інформацією, у день зникнення дитини між братами та мамою хлопчика виник конфлікт, на ґрунті котрого підозрюваний і вирішив помститися. Чоловіка викрили завдяки камерам відеоспостереження одного із торгових центрів, повідомили у столичному відділі комунікації поліції.

“Зловмисника одразу ж затримали. Встановлено, що йому – 30 років, проживає у Києві, веде аморальний спосіб життя. Із хлопчиком затриманий був близько знайомий, оскільки він є братом співмешканця матері загиблого. Дитина здебільшого проживала із бабусею, окремо від нової сім’ї матері”, – розповів начальник столичної поліції Андрій Крищенко.

За його словами, експерти виявили на тілі дитини численні колото-різані рани і травму черепа.

Також під час обшуку місця вбивства на березі знайшли заховану сорочку загиблого та його блокнот. А з дна озера водолази дістали ніж і молоток. Речові докази вилучені та направлені на експертизу.

Затриманий чоловік зізнався у вбивстві дитини, уточнили у прес-службі прокуратури Києва.

“Ввечері 22 червня він дочекався хлопчика біля його місця проживання та запросив до озера Вирлиця – разом купатися. Дитина погодилась. На березі озера чоловік підійшов до хлопчика ззаду і почав хаотично бити ножем у шию, спину і тулуб, завдавши загалом близько 30 ударів. Після цього молотком, який заздалегідь приготував, вдарив кілька разів хлопчика по голові. Дитина від отриманих травм загинула на місці. З метою приховати сліди злочину вбивця прив’язав до ніг жертви камінь і затягнув тіло у воду. Тіло знайшли наступного дня”, – додали у відомстві.

Затриманому повідомили про підозру. Слідчі подали до суду клопотання про обрання затриманому запобіжного заходу, наполягатимуть на триманні під вартою без можливості внесення застави.