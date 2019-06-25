Кіноплакати, які були заборонені через надмірну відвертість (фото)

Плакати кінострічок створені для того, щоб розпалювати інтерес, дражнити і приваблювати. Однак час від часу цензори вирішують, що автори постерів все ж перетнули межу дозволеного.

Американська кіноасоціація (скорочено “МРАА”) – це в одній особі і присяжні, і кати, коли справа доходить до вирізаних цензурою фрагментів фільмів. Вони можуть накласти своє “вето” і на кінопостери, якщо на них зображено щось непристойне (або якщо плакат пропагує насильство). Деякі з найкращих заборонених кінопостерів все ж пробилися до публіки, інші залишилися за “лаштунками” прем’єр, але вони залишаються точним відображенням змісту фільмів.