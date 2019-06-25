Сергій Притула отримав тяжку травму

Український телеведучий і шоумен Сергій Притула зламав ногу за обставин, які не хоче розголошувати.

Знімок із загіпсованою ногою та дітьми Притула опублікував у Facebook.

У пості шоумен вибачився, що не зможе відвідати заплановані зустрічі.

“Головне, щоб діти посміхались, щоб не сталося у житті. Перевірено на собі. Будьте уважні й обережні “, – написав артист.

Шанувальники почали заспокоювати та жаліти ведучого. Деякі провели паралель із бажанням Притули піти до Верховної Ради України.

“Сергію, якщо людина отримує травму ноги, то це знак, що нікуди йти не треба”, – написав один із користувачів соцмережі.