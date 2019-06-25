Показали найдивовижніше озеро України (фото)

В Херсонській області, неподалік села Григорівка Чаплинського району є унікальне озеро.

Лемурійське озеро є частиною затоки Сиваш і має ніжно-рожеву воду.

Колір зумовлений Дуналіеллою солоноводною. Ця водорость під дією сонця виробляє бетакаротин. Він і забарвлює воду, і наповнює її корисними солями та мінералами.

Унікальність водойми полягає не лише у незвичайному кольорі води. Її солоність – 270 – 300 грамів солі на літр. Майже, як у Мертвому морі.

Через такий склад – вважається цілющим.

Вперше, дослідили та сертифікували ропу та грязі озера 2005-му. Їх використовують у косметології, лікуванні шкірних захворювань, ревматизмі та проблем із хребтом.

В’їзд на озеро коштує 50 грн із автомобіля. Це плата за прісну воду, душові кабінки, вбиральні та вивіз сміття.

На березі, за окрему плату можна встановляти намети.

Вивозити кристали солі та грязі – заборонено.

: gazeta.ua