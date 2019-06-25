У Києві зловили неповнолітніх, які нападали на людей

У Києві спіймали підлітків, які побили до напівсмерті безхатька.

Чоловік ніяк не міг протистояти нападникам. А вони заради розваги знімали процес на камеру, повідомляє “Київ Оперативний”, публікуючи відео.

“Свідомі молоді люди знайшли і передали співробітникам поліції двох із тих, що били бездомного”, – йдеться у повідомленні.

На відео повідомляється, що один із нелюдів – Михайло Васильєв, 17 років. Другий, облитий зеленкою – Олексій Карабін. На відео також є мати Олексія.

“Ось цей красень Васильєв любить бабусь газовими балонами задувати… На Виноградарі живуть”, – говорить автор відео.

Відомо, що у Васильєва вже є умовний тюремний термін. Раніше був домашній арешт за напад на літню жінку. Був ще третій нападник – його шукають.

: gazeta.ua