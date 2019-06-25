Школа ще не для всіх свято

Вчителі, ледве пережили «лихі дев’яності», продовжують працювати за копійки, за винятком хіба що столичного регіону і ще пари великих міст.

500 осіб покликали в понеділок на парламентські слухання в Держдумі з проблем підвищення якості російської освіти. Народу прийшло так багато, що всіх учасників не змогли вмістити в зал пленарних засідань, так що довелося виділити місця ще і в малому залі.

Чиновники у сфері освіти і прості вчителі з усієї країни з видимим інтересом слухали доповідь міністра освіти Ольги Васильєвої. Реакція публіки на нього була приблизно такою ж, як під час «прямої лінії» з президентом, в ході якої несподівано з’ясовується, що людина працює за 12 тисяч рублів, але за офіційними даними повинен отримувати як мінімум 30 тисяч.

Так, Васильєва повідомила, що на реалізацію нацпроекта «Освіта» у бюджеті закладено 785 млрд рублів. Завдання ставиться серйозна — вивести Росію в десятку країн світу за якістю освіти. «При цьому ми розуміємо, що без духовного провідника, яким є вчитель, у нас нічого не вийде», — сказала вона.

Відвівши вчителю центральне місце, в Держдумі таким чином дали зрозуміти, що без високого рівня професійної підготовки і матеріально-фінансового забезпечення викладацького складу про якість освіти в країні можна забути. Між тим, як з’ясувалось на слуханнях, вчитель, насилу пережив «лихі дев’яності», продовжує працювати, за великим рахунком, за копійки, за винятком хіба що столичного регіону і ще пари великих міст. Хоча підвищити зарплату обіцяли після того, як були озвучені «травневі укази президента в 2012 році.

Тоді заявлялося, що зарплата викладача повинна зрівнятися з середньої по економіці конкретного регіону. Але вчителі продовжують завалювати міністерство освіти скаргами на низькі оклади, визнала Васильєва. Зараз щоб заробляти більше, вони змушені брати додаткові години і, по суті, працювати на знос. В результаті навантаження викладацького складу в школах по країні виглядає нерівномірно, а зарплати сильно відрізняються в залежності від регіону. Така ситуація не дозволяє виконати показники за рівнем зарплати вчителів у регіонах у відповідності з президентськими указами.

Васильєва вважає, що становище можна змінити, якщо за основу розрахунку зарплати вчителя брати ставку 1,23. При цьому молоді вчителі повинні гарантовано отримувати 70% від середньої зарплати по економіці в конкретному регіоні. Саме цю позицію і вирішили відстоювати в майбутній розмові з представниками Мінфіну також депутати Держдуми.

Однак, за словами Васильєвої, щоб ввести базову ставку, країні потрібно вирішити проблему з кадровим дефіцитом в школах. «Нам не вистачає 20% вчителів», — повідомила міністр. Зараз майже 40% працюючих викладачів переступили 50-річний рубіж. Молоді ж кадри, за її словами, просто бояться йти працювати в школу.

Як живеться таким вчителям у глибинці, розповів на слуханнях Степан Кошкарьов. Будучи випускником педінституту з червоним дипломом, він почав працювати в одній з шкіл Омської області в 2015 році. «На перший рік роботи в школі навантаження було 27 годин плюс п’ять годин домашнього навчання, а зарплата 19,5 тисяч рублів. На другий рік навантаження знизилася до 24 годин, а зарплата до 12,5 тисяч. На третій рік я не залишився. Рівень доходу та соціального статусу мене не задовольняли, я хочу створити сім’ю і думаю, як забезпечити їй гідний рівень життя», — поділився своїми турботами Кошкарьов.

Попрацювавши кілька років у іншій сфері, він все ж знову вирішив повернутися до роботи в школі. «Я повернувся в освіту, тому що для мене важливо зміст моєї праці, я відчуваю відповідальність перед громадою», — заявив Кошкарьов. Він повідомив, що базовий оклад вчителів в Омській області нижче МРОТ — 8543 рубля і «щоб вижити, вчителі беруть багато уроків».

Працюючи на ентузіазмі, вчителі «вигорають», багато хто і зовсім починають хворіти. У результаті вони не дають дітям те, що маємо — це безпосередньо впливає на рівень російської освіти, визнали в ході слухань.

Один з виступаючих раптово не витримав і закликав присутніх перейти до обговорення сучасної освіти, зокрема цифрового, залишивши в стороні «господарські питання». Але Васильєва суворо зауважила, що в країні є регіони, які готові перейти на «цифру» вже зараз, проте більше однієї тисячі шкіл продовжують залишатися без опалення, також не повністю вирішена проблема оснащення навчальних закладів теплими туалетами, не кажучи вже про гарячому і якісному харчуванні для учнів. Останнє особливо важливо з урахуванням того, що за оцінками учасників слухань, до закінчення школи у 60% учнів виявляють хронічні захворювання.

Ще одна велика і важлива проблема — закриття шкіл у селах, які продовжують вимирати. Між іншим, малокомплектні школи складають половину від загальної чисельності середніх загальноосвітніх навчальних закладів по всій країні. Так, молодий учитель історії з Нижегородської області розповів, що за 12 років роботи змінив чотири школи, три з яких вже закрилися.