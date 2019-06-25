Бійся, турист, бо будеш врятований!

Новий російсько-грузинський конфлікт дорого обійдеться громадянам двох держав. Але далеко не всі росіяни готові сліпо виконувати вказівки зверху.

Влада Росії і Грузії вплуталися в чергову сварку, наслідки якої доведеться розгрібати жителям обох країн. У одних зірвався відпустку або ділова поїздка, а інші і зовсім ризикують залишитися без основного джерела доходу. Люди в подиві.

Адже для обивателя ситуація виглядає абсолютно божевільною. На засіданні Міжпарламентської асамблеї православ’я російський депутат сів у крісло спікера грузинського — і це раптом стало причиноймеждународного скандалу і внутрішньополітичного конфлікту в самій Грузії. У Тбілісі почалися антиросійські виступи, президент Грузії Саломе Зурабішвілі звинуватила у всьому Росії, Володимир Путін у відповідь закрив авіасполучення і почав залякувати росіян, що вони будуть примусово врятовані.

Політики вплуталися в бійку, а двом народам тепер пропонується запалився ненавистю один до одного і компенсувати шкоду від всієї цієї заворушення з власної кишені. Але люди по обидві сторони кордону тільки обурюються і зляться. Вони відчувають себе обдуреними. Так, відносини Росії та Грузії після розпаду СРСР складалися складно. У якийсь момент навіть дійшло до війни, і територіальні суперечки залишаються невирішеними. Однак в останні роки були зроблені кроки назустріч. Здавалося, ще трохи — і старі рани затягнуться. Але не тут-то було.

Між тим і в росіян, і в грузинів багато претензій до власних урядів. Люди хочуть якісної медицини, освіти, гідних пенсій і зарплат, нових робочих місць, відкритих кордонів — а їм пропонують лише патріотичну порядку і образ ворога.

Грузини і так люблять свою країну. Але вони дуже втомилися виживати на пенсію в неповні 200 ларі (трохи більше 4000 рублів), мотатися на заробітки до Туреччини. Багато тримаються тільки за рахунок туристів: здають кімнати і квартири, торгують сиром і чурчхелою, возять відпочиваючих на стареньких «Нивах» в гори, а тепер цей заробіток під загрозою.

Президент Грузії виступила з запізнілими поясненнями, що туристам, мовляв, в країні як і раніше ради та нічого не загрожує. Але ж були сказані й інші слова — нехай на адресу російської влади, а не всіх росіян, — які деяких змусять насторожитися. Начебто зрозуміло, що за кілька днів в Грузії нічого принципово не змінилося, і грузини, досі тепло приймали мандрівників з Росії, раптово всіх росіян не зненавиділи і не вбивають їх тепер на кожному перехресті. Однак путінський заборона на перельоти трохи лякає. Та й російські ЗМІ підливають масла у вогонь: то пишуть, що в грузинських кафе ціни для російських підняли (у двох закладах на всю країну), то повідомляють, що росіяни масово і в жаху здають квитки.

А ще більше насторожує оголошена евакуація. Чому Грузію знадобилося очистити від російських туристів до 8 липня? Що це за сакральна дата? Що буде після? Що означають дивні натяки Кадирова — мовляв, між Грузією і Чечнею всього 200 кілометрів? Інтернет вже затоплений конспірологічними версіями про підготовку до маленької переможної війни.

Здоровий глузд підказує, що все це — чергові грубі маніпуляції. До народу знову поставилися як до ресурсу, який використовується в політичних іграх. Люди обурюються: ми вам тут не холопи, щоб ви розпоряджалися нашої платоспроможністю і позбавляли нас вибору. Хтось вже обмірковує, як потрапити в Грузію по землі через Владикавказ, Єреван чи Баку. А ті, хто давно запланував поїздку, але тепер вирішив не ризикувати, підраховують збитки і прикидають, як їх можна мінімізувати.

Туристам обіцяють повернути гроші за путівки та авіаквитки. А як бути з передоплатами, внесеними готелі в приватному порядку? І в які терміни можна отримати назад свої гроші. Ближче до серпня? Але що потім з цими грошима робити? Люди за півроку чатували недорогі квитки, було житло по спецпропозиції, прокладали маршрути. У багатьох засобів на оплату нової закордонної поїздки вже не виявиться. І що тепер — їхати в Сочі, Геленджик, в Анапу? Зрозуміло, що тут влада б радісно кивнула, але багато росіян лише болісно поморщатся.

Ні, сама по собі російське чорноморське узбережжя чудово — там мальовничі гори і тепле море. Ось тільки берег захопив нещадний вітчизняний бізнес: пляжі завалені дорогущими лежаками, які не можна рухати; кафе змагаються один з одним, хто голосніше врубит шансон; автобуси на зупинках по півгодини чекають, коли салон заповниться настільки, щоб там було не продихнути. І все це коштує величезних грошей.

Які ще є альтернативи — щоб не так дорого, як в єврозоні, і без агресивно-хамського сервісу? Туреччина? Єгипет? Про них в Росії теж давно розповідають страшилки. А Грузія за останні роки стала одним з улюблених напрямків для російських туристів.

І, судячи з усього, багато не збираються жертвувати своїми планами і звичками заради політичних амбіцій влади. Групи в соцмережах, присвячені автопутешествиям в Грузію, проводять неофіційні опитування і голосування. Понад сімдесят відсотків не збираються скасовувати заплановані на липень і серпень поїздки в Тбілісі і Батумі. Їдуть сім’ями, з маленькими дітьми. Цікаво, як наша стурбована безпекою туризму в Грузії влада збирається всіх цих людей виловлювати і рятувати.

У мене на руках квитки на липень. З Батумі в Росію я повинна була вилетіти тільки 19 числа. Тепер, мабуть, буду повертатися на батьківщину через Владикавказ або Єреван. Відмовлятися від поїздки зі складно складеним маршрутом я не хочу.