Меган Маркл раптово наділу інше обручку

Меган Маркл

37-річна Меган Маркл, як і Кейт Міддлтон, чи носить обручку. Принц Гаррі, як відомо, сам придумав дизайн кільця, яке подарував Меган в день заручин. Однак з тих пір зовнішній вигляд прикраси на безіменному пальці його дружини змінився! До такого висновку прийшли журналісти, вивчивши фото кількох останніх виходів герцогині Сассекской у світ.

Принц подарував Меган кільце з жовтого золота в 2017 році, вибравши для прикраси алмаз із Ботсвани і два діаманта з особистої колекції своєї покійної матері, принцеси Діани. На знімках, зроблених після народження первістка Гаррі і Меган, видно, що частина кільця змінилася.

Меган Маркл і принц Гаррі з сином Арчі

Меган, схоже, замінила колишню основу кільця з жовтого золота на більш тонку з того ж матеріалу, але з розсипом дрібних діамантів. Це більш сучасний і популярний дизайн. Кільце зовні здається тонше, вишуканіше. Воно виглядає розкішно,— прокоментував зміну ювелір Мейс Бликман.

Меган Маркл і принц Гаррі

Кільце Меган Маркл у квітні 2019 року

…і в грудні 2017-го



Меган не завжди надягала обручку під час вагітності. Можливо, саме в той час з ним і сталася зміна. На безіменному пальці лівої руки дружина принца Гаррі носить три кільця: помолвочное, обручку і ще один подарунок чоловіка, що символізує вічну любов.

Меган Маркл в день весілля

ДЖЕРЕЛО Enews

ФОТО Gettyimages.ru