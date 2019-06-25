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Меган Маркл раптово наділу інше обручку

25.06.2019

Меган Маркл

37-річна Меган Маркл, як і Кейт Міддлтон, чи носить обручку. Принц Гаррі, як відомо, сам придумав дизайн кільця, яке подарував Меган в день заручин. Однак з тих пір зовнішній вигляд прикраси на безіменному пальці його дружини змінився! До такого висновку прийшли журналісти, вивчивши фото кількох останніх виходів герцогині Сассекской у світ.

Принц подарував Меган кільце з жовтого золота в 2017 році, вибравши для прикраси алмаз із Ботсвани і два діаманта з особистої колекції своєї покійної матері, принцеси Діани. На знімках, зроблених після народження первістка Гаррі і Меган, видно, що частина кільця змінилася.

 

Меган Маркл і принц Гаррі з сином Арчі

Меган, схоже, замінила колишню основу кільця з жовтого золота на більш тонку з того ж матеріалу, але з розсипом дрібних діамантів. Це більш сучасний і популярний дизайн. Кільце зовні здається тонше, вишуканіше. Воно виглядає розкішно,— прокоментував зміну ювелір Мейс Бликман.

 

Меган Маркл і принц Гаррі

 

Кільце Меган Маркл у квітні 2019 року

 

…і в грудні 2017-го
 

Меган не завжди надягала обручку під час вагітності. Можливо, саме в той час з ним і сталася зміна. На безіменному пальці лівої руки дружина принца Гаррі носить три кільця: помолвочное, обручку і ще один подарунок чоловіка, що символізує вічну любов.

 

Меган Маркл в день весілля

ДЖЕРЕЛО Enews
ФОТО Gettyimages.ru

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