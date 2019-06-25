Куркума врятує ваш мозок — вчені





Куркума — визнаний антисептик та імуномодулятор, її знеболюючі властивості були відомі в Індостані ще з давнини. Але тепер вчені виявили нову властивість куркуми — вона допомагає зберігати нервові клітини і нейронні зв’язки.



Американські дослідники виявили, що регулярне вживання куркуми у віці від 50 до 90 років покращує показники роботи пам’яті на 30%. Куркуму найкраще вживати як імбир, у вигляді кореня, але якщо знайти корінь куркуми не вийде — можна додавати спецію у вигляді порошку куди завгодно, навіть в молоко.