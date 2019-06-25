Звіряча розправа над хлопчиком в Києві: суд вирішив долю підозрюваного

На тілі убитого у Києві 9-річного Захара Черевка були множинні колото-різані рани й травма черепа.

Речі дитини вбивця викинув на березі, а тіло втопив у озері, повідомили у прес-службі поліції Києва. Також правоохоронці опублікували фото підозрюваного — брата вітчима убитого Захара.

“На березі була захована сорочка загиблого і блокнот. Також водолази дістали з дна озера предмети, схожі на ніж і молоток”, — уточнили в поліції.

Чоловіка затримали через те, що в день зникнення дитини він був зафіксований поруч із нею на камерах спостереження. У поліцейському відділку він зізнався у скоєному.

“Йому 30 років, він живе у Києві та веде аморальний спосіб життя. Із хлопчиком був добре знайомий, оскільки є братом співмешканця мами загиблого. Дитина більшість часу жила з бабусею, окремо від нової сім’ї”, — заявив глава поліції Києва Андрій Крищенко.

За попередніми даними, в день убивства між хлопчиком і підозрюваним виник конфлікт, і він вирішив помститися своєму брату і його дружині, тобто матері хлопчика.

Дарницький суд столиці взяв під варту підозрюваного родича.