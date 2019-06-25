Більше не проїхати: Перед пішохідним мостом встановили шлагбауми

На підходах до нового пішохідно-велосипедного мосту з’явилися шлагбауми.
Загородження встановили на під’їздах до площі Арки дружби народів, на вулиці, біля Національної філармонії, а також зі сторони Володимирської гірки.
Нагадаємо, тиждень тому на «скляний» пішохідний міст у Києві заїхав позашляховик. Відео, яке у Facebook опублікував користувач Дмитро Макагон, одразу викликало шквал обурення.
Відреагував і столичний голова. Віталій Кличко подякував небайдужим, хто допоміг виявити порушника.
: kyivtv.com.ua
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