Більше не проїхати: Перед пішохідним мостом встановили шлагбауми

На підходах до нового пішохідно-велосипедного мосту з’явилися шлагбауми.

Загородження встановили на під’їздах до площі Арки дружби народів, на вулиці, біля Національної філармонії, а також зі сторони Володимирської гірки.

Нагадаємо, тиждень тому на «скляний» пішохідний міст у Києві заїхав позашляховик. Відео, яке у Facebook опублікував користувач Дмитро Макагон, одразу викликало шквал обурення.

Відреагував і столичний голова. Віталій Кличко подякував небайдужим, хто допоміг виявити порушника.

: kyivtv.com.ua

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