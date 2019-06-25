В Іспанії виправили наслідки реставрації статуї, яка стала мемом (фото)

В Іспанії виправили наслідки невдалої «реставрації» статуї святого Георгія XVI століття, яка стала мемом, повідомляє The Guardian.

Минулого літа Свято-Михайлівський храм у місті Естелья винайняв вчителя мистецтва для реставрації дерев’яної статуї. Він пофарбував обличчя воїна-святого у рожевий колір, і той став нагадувати персонажа діснеївського мультфільму.

Святий Георгій до і після невдалої реставрації

Протягом року справжні реставратори досліджували зразки фарби та обирали оптимальні методи, аби повернути скульптурі пристойний вигляд. Втім, під час відновлення було втрачено частину оргінального фарбування.

Підрахували, що на реставраційні роботи було витрачено близько тисячі годин і 33 тисяч євро. Якби реставрацію відразу було проведено як слід, вона обійшлася би у 10-12 тисяч. Відповідальні за невдалу реставрацію мають виплатити шість тисяч євро компенсації.

Влада Естельї заявила, що не хоче наслідувати приклад іншого іспанського міста Борха, що стало популярним серед туристів завдяки «пухнастому Ісусу», або Ecce Mono, який лишається абсолютним рекордсменом серед невдалих реставрацій.

Оригінал ХІХ століття було настільки спотворено 80-річною Сесилією Хіменес, що його визнали окремим твором мистецтва й порівнювали з Мунком та Гойєю. Церква зараз бере плату за доступ до фрески, а місто щороку відвідують близько 16 тисяч туристів.

Нагадаємо, у 2017 році в аеропорту острова Мадейра встановили одіозний бюст португальського футболіста Кріштіану Роналду. Торік його демонтували, але місцеві жителі виступили проти, бо вже встигли його полюбити.

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