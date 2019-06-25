У Харкові підірвали банкомат: з’явилися відео

У Харкові невідомі підірвали банкомат у продовольчому магазині. Про це повідомили в прес-службі місцевої поліції.

Вибух прогримів сьогодні вночі, близько 3:00, в магазині на проспекті Перемоги. Місце вибуху оглянули поліцейські і експерти. За висновком вибухотехніків, всередині банкомату підірвали газоповітряну суміш.

В результаті інциденту ніхто з громадян не постраждав. Сума збитку, завданого банківській установі, встановлюється. Всі речові докази копи вилучили.

“Факт події зареєстровано в журналі єдиного обліку правопорушень. Вирішується питання про її кваліфікацію за Кримінальним кодексом України”, – розповіли в поліції і відзначили, що всі обставини інциденту з’ясовуються.