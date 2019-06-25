Звіт прокурора США щодо дій Росії ліг в основу зіркової постановки та комікса

Митці у США нестандартно і творчо намагаються привернути увагу громадськості до звіту спецпрокурора США Роберта Мюллера про втручання Росії у вибори США 2016 року.

Так називається п’єса Драматург, володар Пулітцировської премії Роберто Сченккан написав п’єсу під назвою “Розслідування: пошук правди в 10 діях” на основі звіту спецпрокурора США Роберта Мюллера, пише The Hill.

Ідея постановки викликала інтерес серед акторів. В постановці візьмуть участь зірки Голлівуду Алісса Мілано, актор із “Зоряних воєн”Марк Гамілл, Сігурні Уівер та інші.

Подію транслюватиме правнича організація LawWorks, метою діяльності якої є просування верховенства права.

Також театр в Вашингтоні оголосив, що розпочне читання звіту спецпрокурора. Читання триватимуть 11 годин, адже обсяг звіту становить 448 сторінок.

Прагнучи, щоб звіт прочитало якомога більше людей, видавець з Сан-Дієго оголосив про намір видати основні положення звіту у вигляду коміксу, пише Daily News.

“Це справді найлегший шлях, щоб люди справді його прочитали”, – заявив видавець.

Ілюстрований варіант звіту буде опублікований в квітня 2020 року.

Звіт Мюллера встановив масштабні спроби Росії втрутитись до виборів США 2016 року. Мюллер також навів приклади можливого перешкоджання правосуддю з боку президента США Дональда Трампа, однак не дійшов висновку про наявність цього порушення.

: ukrainian.voanews.com

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