Без популизма: Зеленский купил квартиру для семьи погибшего горняка

Президент Украины Владимир Зеленский выполнил своё обещание и купил семье погибшего горняка огромную и уютную двух-комнатную квартиру в 90 квадратов в элитной новостройке. Интересно, что семья теперь имеет целых два дома, поскольку телеканал “Прямой” также купил квартиру. Об этом сообщает 24.tv.

Обвал на шахте “Лесная” на Львовщине в ночь на 29 мая унес жизни двух горняков – Михаила Турка и Михаила Павлика. У последнего остались жена и трое детей: двое мальчиков-подростков и 8-летняя дочь.

Известно, что семья 15 лет прожила в комнате общежития, а затем в съемной квартире. Уже на следующий день после трагедии, Владимир Зеленский пообещал лично купить семье собственное жилье. Это произошло во время перепалки с журналисткой телеканала “Прямой”, подконтрольного пятому президенту Порошенко.

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Смотрите видео: перепалка президента Зеленского и журналистки канала “Прямой” (с 3:55 минуты)

Получила ли семья погибшего квартиру

Через три недели после трагедии, журналисты 24 канала поехали в Червоноград, где живет семья Павликов. И нашли сразу два новых дома. Шестиэтажный новый дом недалеко от центра. Две недели назад большую двухкомнатную квартиру для семьи Павликов приобрел президент.

На День независимости здесь должны справлять новоселье. Сейчас продолжаются ремонтные работы, но Антонина и ее трое детей смогут заехать сюда уже в конце лета.

Зеленский купил квартиру семье погибшего горняка в этой многоэтажке

Как отметил исполняющий обязанности председателя Львовской облгосадминистрации Ростислав Замлинский, новая квартира расположена на пятом этаже, ее общая площадь составляет чуть более 90 квадратных метров. А вот в Администрации Президента историю с жильем для семьи Павликов комментируют неохотно.

Президент нигде об этом не говорил, и не собирался этого делать. Он пообещал семье, он это сделал и все. В отличие от некоторых телеканалов, которые квартиру покупали в прямом эфире,

– сказал заместитель главы Администрации президента Украины Кирилл Тимошенко.А вот в этом доме на улице Сокальской в Червонограде приобрел квартиру для семьи тот же телеканал “Прямой”. Ее действительно “разрекламировали” прямо в прямом эфире.

Телеканал “Прямой” купил квартиру семье погибшего горняка в этом доме

Смотрите видео: телеканал “Прямой” купил семье погибшего горняка в прямом эфире

По стечению обстоятельств именно шахта “Лесная”, где произошла трагедия, упоминается в сериале “Слуга народа”, в котором Зеленский сыграл роль президента. Расследование причин реальной трагедии на шахте продолжается.

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