Зимові Олімпійські ігри 2026 року відбудуться в Італії

Зимові Олімпійські ігри 2026 року пройдуть в італійських містах Мілан і Кортіна д’Ампеццо.

Про це повідомив Міжнародний олімпійський комітет (МОК), передає Zrada.today.

За підсумками голосування заявка Мілана і Кортіна д’Ампеццо випередила шведські Стокгольм і Оре, які також спільно претендували на проведення Зимової Олімпіади 2026 року.

Президент МОК Томас Бах відзначив, що вибори продемонстрували успіх стратегії на здешевлення та спрощення проєктів Ігор. Відзначається, що бюджет на Зимову Олімпіаду 2026 року знизиться на 75% в порівнянні з Іграми 2018 і 2022 років, а 13 з 14 олімпійських об’єктів в Мілані й Кортині д’Ампеццо або вже побудовані, або будуть тимчасовими.

Кортіна д’Ампеццо вже була столицею Зимових Олімпійських ігор у 1956 році. Всього Італія двічі приймала Зимову Олімпіаду та один раз Літню.

Найближчі Літні Олімпійські ігри пройдуть в Токіо (2020), Парижі (2024) і Лос-Анджелесі (2028). Зимова Олімпіада 2022 року відбудеться в Пекіні.

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