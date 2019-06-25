Непомітна суперсила

Існує цікавий експеримент, який може переконати в тому, що ви теж маєте суперздатності. Я проробляла його на тренінгу, де крім мене була ще пара сотень людей, але наодинці з собою результат був аналогічним.

Психолог-ведучий попросив усіх скласти долоні у молитовному жесті «намисто» і переконатися, що наші руки однакові за розміром, тобто збігаються початок долоні і довжина пальців. Потім кожен з нас, дорослих людей, що заплатили за тренінг, повинен був поговорити зі своєю рукою, а саме тричі повторити правій або лівій долоні: «Стань більше!». Коли ми склали руки в «намисто» після цього, по залу пронісся шепіт з нецензурних виразів і щось на кшталт «Не може бути!». Пальці однієї з рук стали ніби довше на пару-трійку міліметрів. Як таке можливо? Виявляється, вся справа в самонавіюванні. Це найбільш недооцінена і непомітна наша суперсила, на якій грунтується у тому числі і ідея позитивного мислення.

В якійсь мірі «налаштування» переконань людини формують його реальність. З приводу ступеня цього впливу ведуться дискусії, але наука однозначно визнає феномен «виборчого сприйняття», коли мозок фільтрує і не показує нам «погану», розходиться з переконанням, інформацію. Адже його головне завдання — виживання та економія енергії.

Простий приклад: задумавши придбати машину певної марки, ви раптом починаєте помічати такі на вулиці сотнями. Заковика в тому, щоб правильно поставити мозку параметри важливої інформації. А далі підключається сила самонавіювання. Важко відповісти, лякає або радує наявність такої здатності. З фізичними суперсили простіше — їх хоча б можна виміряти в цифрах.

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Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

Вічні цінності по-китайськи

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