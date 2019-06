Велика тихоокеанська сміттєва пляма знову почнуть очищати

Організація Ocean Cleanup вдруге приймається за ліквідацію величезного острова сміття, плаваючого у Тихому океані між Каліфорнією і Гаваями.

Боян Слат, творець проекту, оголосив у Твіттері, що плавучий пристрій довжиною 600 метрів, яка розвалилася в кінці минулого року, відправлено назад на Велика тихоокеанська сміттєва пляма після чотирьох місяців ремонту.

After only four months of design, procurement, and assembly, the crew is now on their way to the Great Pacific Garbage Patch with the upgraded System 001/B. Time to put it to the test. pic.twitter.com/wbUUvrihbh

— The Ocean Cleanup (@TheOceanCleanup) 21 червня 2019 р.

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

Перша спроба

У вересні корабель відбуксирував U-подібний бар’єр Ocean Cleanup з Сан-Франциско до сміттєвого острова, щоб виловити частина пластику. Але за чотири місяці в морі бар’єр розвалився із-за постійного впливу хвиль і вітру і перестав утримувати спійманий пластик.

«Сподіваюся, на цей раз у нас не буде сюрпризів», — написав Боян Слат. «У будь-якому випадку, ми збираємося багато чому навчитися під час цієї кампанії».

Як працює пристрій

Оснащене лампами на сонячній енергії, камерами, датчиками і супутниковими антенами, пристрій постійно повідомляє про своє місцезнаходження, а допоміжне судно виловлює зібраний бар’єром пластик кожні кілька місяців і перевозить його на сушу.

Пластиковий бар’єр діє як берегова лінія, вловлюючи частина з 1,8 тонни пластику, який, за останніми оцінками, міститься у Великій тихоокеанському сміттєвому плямі. Конструкція розроблена так, щоб захоплювати дрібні шматочки розміром кілька міліметрів, так і величезні рибальські мережі до десятків метрів завдовжки.

Морські тварини можуть безпечно плавати під пристроєм. Під час першого запуску пристрою Ocean Cleanup заявила, що біологи на борту допоміжного судна не помітили якого-небудь негативного впливу на навколишнє середовище.

Коли зникне сміттєва пляма

Велика тихоокеанська сміттєва пляма було виявлено в 1980-х роках. З тих пір воно стрімко зростає. Сьогодні гігантський «пластиковий острів» займає площу близько 1,6 млн кв. км і важить, за оцінками експертів, близько 80 000 тонн.

Творець проекту по очищенню сміттєвої плями сподівається незабаром встановити 60 пристроїв для видалення пластикового сміття з поверхні океану. «Моделювання показує, що флот з 60 таких систем може прибрати до 50% Великої тихоокеанської сміттєвої плями вже через п’ять років, – затверджують розробники. – Наш Ocean Cleanup Project здатний зібрати 90% океанського пластику до 2040 року».

За матеріалами Independent

Читайте також:

Прибирання в Тихому океані: як збираються очистити Велика сміттєва пляма (відео)

Тихоокеанська сміттєва пляма з великої стало гігантським

Рекорд скасовується? 51-річний француз не зміг проплисти через Велику сміттєва пляма