З Насирова зняли відповідальність у справі Онищенко

Апеляційний суд зняв відповідальність з екс-голови Державної

фіскальної служби Романа

Насирова, залишивши без змін рішення Окружного адмінсуду Києва.

Фактично, відповідальність за надання розстрочок компаніям побіжного

депутата Олександра

Онищенко переклали на керівників місцевих госналоговых інспекцій.

Таке рішення 24 червня прийняла трійка суддів Шостого апеляційного адміністративного суду у складі головуючого судді Парінова Андрія, Беспалова Олександра і Наталії Литвиной, повідомляє видання «Наші гроші».

Судді вирішили, що Насиров мав повноваження приймати рішення

про розстрочення податкового боргу фірмам без обмежень в сумі і в межах одного

бюджетного року.

При цьому він не повинен був аналізувати фінансовий стан

фірм, яким надавалася розстрочка. Також суд встановив, що Насиров не

міг відмовити в розстрочку при наявності позитивного висновку територіальних

органів ГФС.

«Фактично, дане рішення та його підтвердження в апеляції

дає Роману Насирову можливість перекласти відповідальність за надання

розстрочок компаніям Онищенко на керівників місцевих госналоговых інспекцій.

Сам він у такому випадку виступає лише як особа, яка затвердила висновки,

надані місцевими ДПІ», – пише видання.

Раніше SKELET-info повідомляв, що іспанський суд відмовив Генеральній прокуратурі України в екстрадиції матері Онищенко, Інеси Кадирової.

Також повідомлялося, що Насирову

дозволили залишити у себе закордонний паспорт.