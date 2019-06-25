В Україну йде холодний фронт: синоптик дала прогноз до кінця тижня

У середу, 26 червня, в Україну прийде довгоочікуване зниження температури, а похолоднішає ближче до вихідних.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

26 червня в країні буде сухо, ясно, сонячно – погоду визначатиме антициклон. Вдень очікується +25…+30 градусів, трохи вище на півдні і сході, до +30…+34 градусів. На наступний день, 27 червня, в Україні атмосферний фронт і принесе на Захід і Північ грозові дощі. Протягом п’ятниці, суботи та неділі в більшості областей України спека спаде до +18…+23 градусів.

“Антициклон – це такий потужний атмосферний освіту з високим атмосферним тиском в центрі, при якому опадів зазвичай не буває”, – пояснила синоптик.

У Києві також буде сонячно, а денна температура складе + 27…+29 градусів.