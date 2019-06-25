Григорій Явлінський. Ручне управління

Путін образився на Грузію: російського «православного комуніста» вигнали з крісла спікера грузинського парламенту.
Частка Грузії в експорті Росії в 2018 році — 0,21%.
Частка Грузії в імпорті Росії в 2018 році — 0,17%.
Газ Грузія купує у Азербайджану.
Економічного значення немає. Можна скасувати польоти.
Втрати несуть російські авіакомпанії, туроператори, великі і дрібні торговці, звичайні громадяни, у яких зіпсовані відпустки, зруйновані плани та ускладнені зв’язку з друзями і родичами. Але кого це хвилює?
Кому нашкодили? Людям.
У цьому, чи що, ручне управління, якому так радіє сьогодні Пєсков: «Пряма лінія — це і приклад ручного управління країною, і можливість кожного росіянина звернутися до президента»?
Григорій Явлінський, політик