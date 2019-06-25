Григорій Явлінський. Ручне управління

Путін образився на Грузію: російського «православного комуніста» вигнали з крісла спікера грузинського парламенту.

Частка Грузії в експорті Росії в 2018 році — 0,21%.

Частка Грузії в імпорті Росії в 2018 році — 0,17%.

Газ Грузія купує у Азербайджану.

Економічного значення немає. Можна скасувати польоти.

Втрати несуть російські авіакомпанії, туроператори, великі і дрібні торговці, звичайні громадяни, у яких зіпсовані відпустки, зруйновані плани та ускладнені зв’язку з друзями і родичами. Але кого це хвилює?

Кому нашкодили? Людям.

У цьому, чи що, ручне управління, якому так радіє сьогодні Пєсков: «Пряма лінія — це і приклад ручного управління країною, і можливість кожного росіянина звернутися до президента»?

Григорій Явлінський, політик