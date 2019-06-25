Російський Мінтранс пояснив, чому він заборонив грузинським авіакомпаніям літати в Росію: «Причина припинення польотів — необхідність забезпечення достатнього рівня авіаційної безпеки, а також наявність простроченої заборгованості за аэронавигационную діяльність перед ФГУП «Держкорпорація з Орпр-організація повітряного руху)».

Виявляється, грузинські авіакомпанії досі не представили російським властям програми авіаційної безпеки. Як тільки вони це зроблять, ми проведемо аудит і схвалимо їх, говорить Мінтранс. Заборгованість висить на грузинів аж з 2008 року.

Вся країна знає те, що реальні причини дій Мінтрансу лежать у політичній площині, а офіційно-заявлені формулювання носять характер димової завіси. Люди чітко розуміють, що до тбіліських подій останніх днів «заборгованість», ні «безпека» непереборними перешкодами для авіасполучення не були. Борг існує одинадцять років, але згадали про нього саме сьогодні.

А потім влада дивується, чому ніхто не вірить в те, що полігон у Шиесе будується з дотриманням найвищих екологічних стандартів, а Голунь — дійсно наркоман.

Між тим, все просто: режим сам привчає людей до того, що між його словом і ділом — прірва.

Як політконсультант я б порекомендував владі складний політтехнологічний прийом. Час від часу говорити правду. І взагалі: обманювати тільки в крайніх випадках, а не постійно.

Влада не повинна виглядати як булгаковська секретар «зі скошеними до носа від постійної брехні очима».