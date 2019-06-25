Обидві красиві: кронпринцеса Мері і Бріжит Макрон зустрілися в Єлисейському палаці

Данська кронпринцеса Мері відвідала конференцію, присвячену темі здоров’я, яка відбулася в Будинку Данії в Парижі.

На заході, де зібралися більше ста представників данських і французьких служб охорони здоров’я, кронпринцеса Мері вступила з урочистою промовою.

Приїхала Мері в лаконічній білій сукні довжини міді з невеликим V-подібним вирізом на декольте і тонким чорним ремінцем на талії. Також до образу були підібрані туфлі-човники на підборах, перловий браслет, сережки з перлів і тонка золота підвіска.

В цьому ж образі кронпринцеса вирушила на виставку дансько-французького скульптора Соні Ферлов Манкоба в Центрі культури і мистецтва Помпіду і відвідала Єлисейський палац, де її зустріла перша леді Франції – Бріжит Макрон.

66-річна Макрон, до речі, теж мала дуже гарний вигляд. Вона була одягнена в коротку ніжно-рожеву сукню прямого силуету з рукавом три чверті і замшеві туфлі-човники на підборах. Кілька цікавих браслетів на зап’ястях завершували її образ.

: u-news.com.ua

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